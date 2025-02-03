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Bu Hafta Hangi Filmler Geliyor? İşte 7 Şubat'ta Vizyona Girecek Filmler ve Konuları!

Bu Hafta Hangi Filmler Geliyor? İşte 7 Şubat'ta Vizyona Girecek Filmler ve Konuları!

Sinema film
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.02.2025 - 15:51

Sinemaseverler, her hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini görmek için sabırsızlıkla cuma günlerini bekliyor. Hatta kendileri için vizyona girecek filmlerin fragmanlarını izlemek, oyuncu kadrosunu incelemek, filmin konusunu öğrenmek ve hatta eleştirmenlerin yorumlarını okumak bile ayrı bir keyif haline geliyor. Sevdikleri türden filmleri izlemek için haftanın başından araştırmalara başlayanlar için bir amme hizmeti sunuyoruz. 

İşte 7 Şubat'ta vizyona girecek yerli ve yabancı tüm filmler...

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

Film Türü: Macera, Dram, Aksiyon

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak 

Konu: 'Adnan' kötülükleriyle Cevahir'in (Ufuk Bayraktar) hayatını tepetaklak ettiği filmde sevilen bir kabadayının yükselişi anlatılıyor.

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Film Türü: Dram, Biyografi, Müzik

Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton

Konu: Ünlü sanatçı Bob Dylan'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 1961 yılında New York'a adım atan 19 yaşındaki bilinmeyen bir isim olan Bob Dylan, devrimsel yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeker. Greenwich Village'deki müzik devlerinin arasına katılan Dylan, dünya çapında ses getiren bir performansa imza atar.

Kırarım Kalbini (Love Hurts)

Kırarım Kalbini (Love Hurts)

Film Türü: Komedi, Aksiyon

Oyuncular: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Mustafa Shakir

Konu: Marvin Gable 'Satılık' tabelalarının çiçek açtığı Milwaukee banliyölerinde çalışan bir emlakçıdır. Gable, ölüme terk ettiği eski suç ortağı Rose'dan kıpkırmızı bir zarf alır. Rose mutlu değildir. Şimdi Marvin, acımasız tetikçilerle dolu, ihanetlerle ve ölümcül savaş alanlarına dönüşen açık evlerle dolu bir dünyaya geri dönmüştür. Uçarı bir suç lordu olan kardeşi Knuckles peşindeyken, Marvin peşini bırakmayan seçimleriyle ve asla tam olarak gömemediği geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.

Karabasan (Bagman)

Karabasan (Bagman)

Film Türü: Korku

Oyuncular: Sam Claflin, Antonia Thomas, Steven Cree

Konu: Karanlık korku filmi BAGMAN'de bir aile, kötü niyetli, efsanevi bir yaratık tarafından avlanırken kendilerini bir kâbusun içinde bulur. Yüzyıllar boyunca ve farklı kültürlerde ebeveynler çocuklarını, masum çocukları kaçıran ve onları bir daha görülmemek üzere iğrenç, çürüyen torbasına dolduran efsanevi Bagman'e karşı uyarmışlardır. Patrick McKee çocukken böyle bir olayla karşılaşmaktan kıl payı kurtulmuş, bu da onda yetişkinliği boyunca kalıcı yaralar bırakmıştır. Şimdi, Patrick'in çocukluk işkencecisi geri dönmüş, karısı Karina ve oğlu Jake'in güvenliğini tehdit etmektedir.

Konsey (Conclave)

Konsey (Conclave)

Film Türü: Gerilim, Dram, Gizem

Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow

Konu: CONCLAVE, dünyanın en gizli ve eski olaylarından biri olan yeni Papa'nın seçilmesini konu alıyor. Kardinal Lawrence, sevgili Papa'nın beklenmedik ölümünün ardından bu gizli süreci yürütmekle görevlendirilir. Katolik Kilisesi'nin en güçlü liderleri dünyanın dört bir yanından toplanıp Vatikan salonlarında bir araya geldikten sonra Lawrence, ölen Papa'nın ardında bıraktığı ve Kilise'nin temellerini sarsabilecek derin sırların izini ortaya çıkarır.

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Bir Ömrün Sonbaharı

Bir Ömrün Sonbaharı

Film Türü: Dram, Romantik

Oyuncular: Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak, Lal Ensari

Konu: Zeynep, çocukluk travmaları ve kayıp korkusuyla boğuşan bir kadınken, Can ile karşılaşması hayatını tamamen değiştirir. Aşkı ve umudu bulur. Can'ın acımasız hastalığına karşın, aşkları tüm engelleri aşmaya çalışır ve izleyenleri duygusal bir yolculuğa sürükler. Film, gerçek aşkın kudretini ve yaşamın kıymetini sorgularken, aynı zamanda izleyicilere umut ve esin kaynağı olur.

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu

Film Türü: Animasyon

Konu: Böceklerin egemen olduğu ve örümceklerin adaleti sağladığı bir dünyada geçen bu film, bir dedektifin en büyük rakibini ele geçirdikten sonra San Francisco'ya doğru yola çıktığı bir deniz uçağına odaklanıyor. Ancak, yolculuğu sırasında gerçekleşen bir cinayet, onu hem insanların hem de böceklerin yaşamını alt üst edecek bir entrikanın merkezine sürükler. Bu durum, olayların beklenmedik bir şekilde gelişmesine neden olur ve dedektifimiz kendini karmaşık bir durumun içinde bulur.

Yaşamak İstiyorum

Yaşamak İstiyorum

Film Türü: Dram

Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Gazel Yüksel, Osman Fındık

Konu: 'Yaşamak İstiyorum' filmi, Sevgi Görmez'in hayat mücadelesini ve hayatındaki iniş çıkışları anlatıyor. 70'li yıllardan günümüze uzanan bir zaman diliminde, Görmez'in çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı acı dolu deneyimleri ele alıyor. Film, bir kadının hayatının bir erkek nedeniyle nasıl kabusa dönebileceğini, bir annenin çocukları için verdiği mücadeleyi ve yaşama karşı gösterdiği direnci vurguluyor.

Tomorrow x Together: Hyperfocus

Tomorrow x Together: Hyperfocus

Film Türü: Müzik

Oyuncular: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai

Konu: TOMORROW X TOGETHER adlı Güney Kore grubunun hayranlarına özel bir hediye niteliğindeki bir konser.  Grubun “Sugar Rush Ride” ve “Deja Vu” gibi popüler şarkıların yanı sıra TOMORROW X TOGETHER’ın eşsiz performanslarını beyaz perdeye yansıtılıyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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