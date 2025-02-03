Bu Hafta Hangi Filmler Geliyor? İşte 7 Şubat'ta Vizyona Girecek Filmler ve Konuları!
Bu Hafta Hangi Filmler Geliyor? İşte 7 Şubat'ta Vizyona Girecek Filmler ve Konuları!
Sinemaseverler, her hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini görmek için sabırsızlıkla cuma günlerini bekliyor. Hatta kendileri için vizyona girecek filmlerin fragmanlarını izlemek, oyuncu kadrosunu incelemek, filmin konusunu öğrenmek ve hatta eleştirmenlerin yorumlarını okumak bile ayrı bir keyif haline geliyor. Sevdikleri türden filmleri izlemek için haftanın başından araştırmalara başlayanlar için bir amme hizmeti sunuyoruz.
İşte 7 Şubat'ta vizyona girecek yerli ve yabancı tüm filmler...
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Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2
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Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)
Kırarım Kalbini (Love Hurts)
Karabasan (Bagman)
Konsey (Conclave)
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Bir Ömrün Sonbaharı
Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu
Yaşamak İstiyorum
Tomorrow x Together: Hyperfocus
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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