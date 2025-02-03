Bu Hafta Hangi Filmler Geliyor? İşte 7 Şubat'ta Vizyona Girecek Filmler ve Konuları!

Film Türü: Animasyon

Konu: Böceklerin egemen olduğu ve örümceklerin adaleti sağladığı bir dünyada geçen bu film, bir dedektifin en büyük rakibini ele geçirdikten sonra San Francisco'ya doğru yola çıktığı bir deniz uçağına odaklanıyor. Ancak, yolculuğu sırasında gerçekleşen bir cinayet, onu hem insanların hem de böceklerin yaşamını alt üst edecek bir entrikanın merkezine sürükler. Bu durum, olayların beklenmedik bir şekilde gelişmesine neden olur ve dedektifimiz kendini karmaşık bir durumun içinde bulur.