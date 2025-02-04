Gezi Soruşturması İçin Kayıtlar İstenmişti: RTÜK Kaynaklarından "1 Senelik Arşiv" İddialarına Açıklama Geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturmasını bir kez daha ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık, RTÜK'ten o döneme ait yayınları talep etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı ise RTÜK'ün sadece son bir senelik arşive erişebileceğini ifade etmişti. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre; RTÜK kaynakları, söz konusu bu iddialara ilk ağızdan yanıt verdi.