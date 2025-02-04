Gezi Soruşturması İçin Kayıtlar İstenmişti: RTÜK Kaynaklarından "1 Senelik Arşiv" İddialarına Açıklama Geldi!
Gezi Soruşturması İçin Kayıtlar İstenmişti: RTÜK Kaynaklarından "1 Senelik Arşiv" İddialarına Açıklama Geldi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturmasını bir kez daha ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık, RTÜK'ten o döneme ait yayınları talep etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı ise RTÜK'ün sadece son bir senelik arşive erişebileceğini ifade etmişti. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre; RTÜK kaynakları, söz konusu bu iddialara ilk ağızdan yanıt verdi.
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Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturmaları yeniden açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'e yazı göndererek 'bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu' belirtmişti.
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Bu durum karşısında, başsavcılık, o dönemde Gezi Parkı eylemlerini yasal bir çerçeve içinde gösteren medya kuruluşlarının yayınlarını belirlemek ve kayıtların bir kopyasını savcılığa iletmek için harekete geçti. Gezi Parkı olaylarını meşru bir şekilde sunan bu medya organlarının yayınlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve kayıtların savcılığa sunulması talep edildi.
Bu talep üzerine RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından bir açıklama yapıp RTÜK'ün kayıtları yalnızca 1 yıl süreyle tuttuğunu dile getirmişti.
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'sa bu iddiaların ardından direkt RTÜK kaynaklarına ulaştı. İddialara yönelik cevabı da X hesabından şöyle paylaştı:
"Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydeder, arşivinde saklar!"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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