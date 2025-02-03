Savcılıktan RTÜK’e ‘Gezi Parkı’ Yazısı: Medyaya Gezi Parkı İncelemesi Başlıyor!
Savcılıktan RTÜK’e ‘Gezi Parkı’ Yazısı: Medyaya Gezi Parkı İncelemesi Başlıyor!
Kaynak: https://www.haberturk.com/medyaya-gez...
Menajer Ayşe Barım’ın da tutuklandığı Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da inceleme altına aldı.
Haber Türk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; RTÜK'e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.
İşte detaylar…
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2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık kurucusu Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı.
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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.
Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.
Bu sebeple o dönem kamuoyunda gezi parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.
RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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