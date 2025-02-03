Başsavcılığın Gezi Soruşturması Kapsamında Televizyon Görüntülerini İstediği RTÜK'ten "1 Yıllık Kayıt" Cevabı!
Başsavcılığın Gezi Soruşturması Kapsamında Televizyon Görüntülerini İstediği RTÜK'ten "1 Yıllık Kayıt" Cevabı!
Kaynak: https://x.com/ilhantasci/status/18864...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın da tutuklandığı Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da inceleme altına aldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine ve Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün RTÜK'e gönderdiği yazıda 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK kayıtlarının 1 yıllık olduğunu dile getirdi.
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Rekabet Kurumu'nun 'haksız rekabet' soruşturması yön değiştirmiş, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık kurucusu Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan geçen cuma tutuklanmıştı.
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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı RTÜK'e yazı göndererek 'bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu' belirtti.
Bu sebeple de başsavcılık, o dönem kamuoyunda gezi parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, söz konusu talebin ardından X hesabından bir açıklama yaptı. Taşçı, RTÜK'ün kayıtları 1 yıl süreyle tuttuğunu ve özel medya hizmet sağlayıcıların da yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlü olduklarını dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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