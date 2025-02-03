Uçuşların Yüzde 10’u İptal: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Kar Yağışı Hazırlığı
Uçuşların Yüzde 10’u İptal: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Kar Yağışı Hazırlığı
İstanbul’da son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta Salı gününden itibaren düşecek. Sıcaklığın yaklaşık 12 derece düşmesi beklenirken, kentte kar yağışının etkili olacağı açıklandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günü Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yapılacak bazı uçuşlar iptal edildi.
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Sabiha Gökçen’den yapılacak uçuşların iptalini havaalanı işletmecisi HEAŞ duyurdu.
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Yapılan açıklamada, Çarşamba ve Perşembe uçuşu olan yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.
4 Şubat Salı günü Rusya kaynaklı soğuk havanın etkili olacağı Türkiye’de, İstanbul’da 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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