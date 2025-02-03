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Mansur Yavaş’tan ‘Business Class’ Uçak Bileti Tartışmasına Yanıt

Mansur Yavaş’tan ‘Business Class’ Uçak Bileti Tartışmasına Yanıt

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 16:44

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a ekonomi sınıfında gidip business class’ta dönmesiyle ilgili gündeme gelen tartışmalara yanıt verdi. Uçuş masraflarıyla ilgili net bir açıklama yapan Yavaş, “Ben belediyeden hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum, harcırah da almıyorum” dedi.

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Kendi imkanlarıyla seyahat ettiğini vurgulayan Yavaş, “Kendi paramla uçtuğum zaman da ekonomide uçuyorum. Benim yaşam şeklim budur. Ben onlar gibi şatafatlı bir yaşam istemiyorum, buna hakkımız da yok.” ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla seyahat ettiğini vurgulayan Yavaş, “Kendi paramla uçtuğum zaman da ekonomide uçuyorum. Benim yaşam şeklim budur. Ben onlar gibi şatafatlı bir yaşam istemiyorum, buna hakkımız da yok.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, “Benim kendi tarafımdan aldığım biletlerimin dökümü THY'de vardır, oradan bakabilirler” diyerek kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgi alabileceğini dile getirdi. Yavaş, sözlerine devam ederek, “Kendilerine de halkın içinde uçmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yavaş, “Benim kendi tarafımdan aldığım biletlerimin dökümü THY'de vardır, oradan bakabilirler” diyerek kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgi alabileceğini dile getirdi. Yavaş, sözlerine devam ederek, “Kendilerine de halkın içinde uçmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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