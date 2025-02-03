Mansur Yavaş’tan ‘Business Class’ Uçak Bileti Tartışmasına Yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a ekonomi sınıfında gidip business class’ta dönmesiyle ilgili gündeme gelen tartışmalara yanıt verdi. Uçuş masraflarıyla ilgili net bir açıklama yapan Yavaş, “Ben belediyeden hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum, harcırah da almıyorum” dedi.