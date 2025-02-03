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Polisin Gözünün Önünde Yayaya Çarptı, Ceza Almadı!

Polisin Gözünün Önünde Yayaya Çarptı, Ceza Almadı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2025 - 15:14

Yeni aldığı motoru ile yola çıkan bir kişi, önüne çıkan genç bir kıza çarptı. Olay yerinden geçen polisler de kazayı gördü ancak motor sürücüsüne herhangi yaptırım uygulamadı. Yaşadıklarını kask kamerasına kaydeden motor kullanıcısı görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken de 'Yolda yürümeyi bilmiyor ama ülkeye girebilir yazık' notu yazdı. 

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Nerede olduğu bilinmeyen bir kaza videosu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Nerede olduğu bilinmeyen bir kaza videosu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Motoru aldığı ilk gün yola çıkan bir kişi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç bir kıza çarparak yere düşürdü.

Motoru aldığı ilk gün yola çıkan bir kişi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç bir kıza çarparak yere düşürdü.

Olay yerinden o sırada geçen polisler de olayı gördü ancak motor kullancısına herhangi bir yaptırım yapmadan “Dikkat et” dedi.

Olay yerinden o sırada geçen polisler de olayı gördü ancak motor kullancısına herhangi bir yaptırım yapmadan “Dikkat et” dedi.

Yaşananları kask kamerasına kaydeden kişi de görüntüleri sosyal medyada "Yolda yürümeyi bilmiyor ama ülkeye girebilir yazık" notuyla paylaştı.

Yaşananları kask kamerasına kaydeden kişi de görüntüleri sosyal medyada "Yolda yürümeyi bilmiyor ama ülkeye girebilir yazık" notuyla paylaştı.

İşte yaşanan kazanın görüntüleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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