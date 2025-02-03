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Ankara'da Korku Dolu Anlar Kamerada: Genç Kıza ve Köpeğe Saldıran Kişi Yakalandı

Ankara'da Korku Dolu Anlar Kamerada: Genç Kıza ve Köpeğe Saldıran Kişi Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2025 - 14:55 Son Güncelleme: 03.02.2025 - 15:01

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Genç kızın darp edildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansıdı. 

Ankara Valiliği’nden konu hakkında yapılan açıklamada “Darp edilen vatandaşımız 112 Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmıştır” denildi. 

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İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K. adlı genç kıza ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran genç kızı zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K. adlı genç kıza ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran genç kızı zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı.

Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan köpeğinin ise bulunduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A. (21), Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan köpeğinin ise bulunduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A. (21), Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Valiliği yaşanan olay hakkında açıklama yaptı:

Ankara Valiliği yaşanan olay hakkında açıklama yaptı:
twitter.com

İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 02.02.2025 günü saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ankara'da yaşanan olayın görüntüleri... (+18)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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