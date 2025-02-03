Fatih Altaylı, Teğmenlerin Bahçeli'nin Açıklaması Sonrası İhraç Edildiğini İddia Etti

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yorumlarla gündeme dair açıklamalar yapıyor. Altaylı'nın bu kez gündeminde ihraç edilen teğmenler vardı. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyerek kılıç çatan teğmenlere değinene Altaylı sürecin nasıl buraya geldiğini anlattı. Altaylı teğmenlerin ihracında Devlet Bahçeli'nin rolü olduğunu dile getirdi. Altaylı, Bahçeli'yi eleştirdi.