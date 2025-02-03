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Fatih Altaylı, Teğmenlerin Bahçeli'nin Açıklaması Sonrası İhraç Edildiğini İddia Etti

Fatih Altaylı, Teğmenlerin Bahçeli'nin Açıklaması Sonrası İhraç Edildiğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 14:38

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yorumlarla gündeme dair açıklamalar yapıyor. Altaylı'nın bu kez gündeminde ihraç edilen teğmenler vardı. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyerek kılıç çatan teğmenlere değinene Altaylı sürecin nasıl buraya geldiğini anlattı. Altaylı teğmenlerin ihracında Devlet Bahçeli'nin rolü olduğunu dile getirdi. Altaylı, Bahçeli'yi eleştirdi.

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Teğmenlerin ihracı büyük yankı uyandırdı ve muhalefetin sahip çıktığı teğmenlere iktidar sıralarından da tepkiler var.

Teğmenlerin ihracı büyük yankı uyandırdı ve muhalefetin sahip çıktığı teğmenlere iktidar sıralarından da tepkiler var.

Teğmenlerin ihracıyla ilgili Fatih Altaylı da YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Altaylı, Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Teğmenlerin ihracıyla ilgili Fatih Altaylı da YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Altaylı, Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Altaylı, “Bu olay ilk çıktığında Beştepe'deki jöleli danışman teğmenlere sahip çıktı. Ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, son derece makul, itidalli bir açıklama yaptı." dedi.

Altaylı, “Bu olay ilk çıktığında Beştepe'deki jöleli danışman teğmenlere sahip çıktı. Ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, son derece makul, itidalli bir açıklama yaptı." dedi.

"Saraydan fazla bir ses de çıkmıyordu" diyen Altaylı, "Kim attırdı bu teğmenleri? Devlet Bahçeli" dedi.

"Saraydan fazla bir ses de çıkmıyordu" diyen Altaylı, "Kim attırdı bu teğmenleri? Devlet Bahçeli" dedi.

Altaylı, "Atatürk’e en çok sahip çıkması gereken, sözde milliyetçi, Cumhuriyet'in sözde savunucusu Devlet Bahçeli... O çıktı sert bir konuşma yaptı, arkasından troller... Sonuç bu." dedi.

Altaylı, "Atatürk’e en çok sahip çıkması gereken, sözde milliyetçi, Cumhuriyet'in sözde savunucusu Devlet Bahçeli... O çıktı sert bir konuşma yaptı, arkasından troller... Sonuç bu." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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