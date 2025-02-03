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Sapık İmama Kızlarına Tecavüz ve İstismardan 78 Yıl Hapis Cezası

Sapık İmama Kızlarına Tecavüz ve İstismardan 78 Yıl Hapis Cezası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 13:17

Çocukların uğradığı her türlü istismar kan donduruyor. Kırklareli'nde bir imamın öz çocuklarına yaşattığı dehşet ise geldiğimiz noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Gazetesi'nde Özgür Cebe'nin haberinde imamın ve mağdur çocukların mahkemedeki ifadelerine yer verdi. Tecavüz mağduru kızından bir de çocuk meydana gelmesi ise isyan ettiren skandalı daha da büyüttü. İmam kendisini 'alkollü' olmakla savundu. 

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Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan dört çocuk babası Şerafettin T.'nin, beş yıl boyunca üç kızına istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan dört çocuk babası Şerafettin T.'nin, beş yıl boyunca üç kızına istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Şerafettin T. 14 yaşındaki büyük kızına tecavüz edip hamile bıraktı. Dehşet veren olay, imamın istismara uğrayan ortanca kızı T.T’nin KADES üzerinden yardım istemesiyle açığa çıktı. T.T mahkemede de yaşadıkları acı olayı anlattı. 

T.T ifadesinde 'Evde ailemle birlikte yaşıyoruz. Ayrıca babamın oğlu Süleyman’da bizimle kalıyor. Süleyman babam ile ablam C.R.T’nin gayrı meşru çocuğudur.' dedi.

Tecavüz mağduru C.R.T de bu ifadeyi doğrulayarak "Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır." dedi.

Tecavüz mağduru C.R.T de bu ifadeyi doğrulayarak "Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır." dedi.

KADES'ten yardım istedikten sonra eve gelen polisleri annesi ve babasının yanlış anlaşılma diyerek geri göndermeye çalıştığını söyleyen C.R.T, çocuğu için babasından DNA testi yapılmasını talep etti.

10 yaşında istismara uğrayan bir başka çocuk ise "Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı." dedi. Bebeğin kardeşleri olarak tanıttıklarını ancak ablasının doğurduğunu bildiklerini söyleyen 10 yaşındaki B.T ablasının korkudan deli numarası yapmaya başladığını söyledi.

10 yaşında istismara uğrayan bir başka çocuk ise "Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı." dedi. Bebeğin kardeşleri olarak tanıttıklarını ancak ablasının doğurduğunu bildiklerini söyleyen 10 yaşındaki B.T ablasının korkudan deli numarası yapmaya başladığını söyledi.

Anne S.T ise ifadesinde "KADES'e yanlışlıkla bastık" demesini korktuğu için söylediğini iddia etti.

Anne S.T ise ifadesinde "KADES'e yanlışlıkla bastık" demesini korktuğu için söylediğini iddia etti.

S.T ifadesinde “Kızım C.R.T yanıma gelerek ‘Her şey bitti’ dedi. ‘Ne bitti’ diye sorduğumda ‘Babam bana tecavüz etti’ dedi. Kızım da KADES uygulamasından yardım isteyince eve polis geldi. Eşimden korktuğum için yanlışlıkla uygulamaya bastığımızı söyledim' sözlerine yer verdi.

Sapık imam Şerafettin T. Kırklareli’nde görev yaparken alkol kullanmaya başladığını, alkolün etkisiyle kızı C.R.T ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Sapık imam Şerafettin T. Kırklareli’nde görev yaparken alkol kullanmaya başladığını, alkolün etkisiyle kızı C.R.T ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Sapık imam DNA testi sonucu çocuğun %99.99 babası olarak belirlendi. Sapık imam “Kızlarımla küçüklüklerinden beri birlikte uyuyordum ama kötü niyetim yoktu. Kızlarımla yaşadığım olaylar nedeniyle pişmanım” dedi. Ancak tecavüz suçlamasını kabul etmedi, kızının rızası olduğu iftirasını attı.

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Sapığın tek oğlu Y.T ise özel bir çocuk olduğunu, zihinsel engeli bulunduğunu, ancak buna rağmen kendini ifade edebildiğini söyleyerek babası ile ilgili ifade verdi.

Sapığın tek oğlu Y.T ise özel bir çocuk olduğunu, zihinsel engeli bulunduğunu, ancak buna rağmen kendini ifade edebildiğini söyleyerek babası ile ilgili ifade verdi.

Y.T mahkemede 'Zihinsel olarak engelimin bulunmasının tek nedeni de babamdır. Babam beni ve kardeşlerimi sürekli dövdüğü için bu haldeyim. Babam ona temas etmemden hoşlanmadığı için kendisine yaklaşamıyordum” dedi.

Mahkeme anneye beraat verirken sapık imama 78 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme anneye beraat verirken sapık imama 78 yıl hapis cezası verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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