Sapık İmama Kızlarına Tecavüz ve İstismardan 78 Yıl Hapis Cezası
Sapık İmama Kızlarına Tecavüz ve İstismardan 78 Yıl Hapis Cezası
Çocukların uğradığı her türlü istismar kan donduruyor. Kırklareli'nde bir imamın öz çocuklarına yaşattığı dehşet ise geldiğimiz noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Gazetesi'nde Özgür Cebe'nin haberinde imamın ve mağdur çocukların mahkemedeki ifadelerine yer verdi. Tecavüz mağduru kızından bir de çocuk meydana gelmesi ise isyan ettiren skandalı daha da büyüttü. İmam kendisini 'alkollü' olmakla savundu.
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Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan dört çocuk babası Şerafettin T.'nin, beş yıl boyunca üç kızına istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
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Tecavüz mağduru C.R.T de bu ifadeyi doğrulayarak "Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır." dedi.
10 yaşında istismara uğrayan bir başka çocuk ise "Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı." dedi. Bebeğin kardeşleri olarak tanıttıklarını ancak ablasının doğurduğunu bildiklerini söyleyen 10 yaşındaki B.T ablasının korkudan deli numarası yapmaya başladığını söyledi.
Anne S.T ise ifadesinde "KADES'e yanlışlıkla bastık" demesini korktuğu için söylediğini iddia etti.
Sapık imam Şerafettin T. Kırklareli’nde görev yaparken alkol kullanmaya başladığını, alkolün etkisiyle kızı C.R.T ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
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Sapığın tek oğlu Y.T ise özel bir çocuk olduğunu, zihinsel engeli bulunduğunu, ancak buna rağmen kendini ifade edebildiğini söyleyerek babası ile ilgili ifade verdi.
Mahkeme anneye beraat verirken sapık imama 78 yıl hapis cezası verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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