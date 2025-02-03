Sapık İmama Kızlarına Tecavüz ve İstismardan 78 Yıl Hapis Cezası

Çocukların uğradığı her türlü istismar kan donduruyor. Kırklareli'nde bir imamın öz çocuklarına yaşattığı dehşet ise geldiğimiz noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Gazetesi'nde Özgür Cebe'nin haberinde imamın ve mağdur çocukların mahkemedeki ifadelerine yer verdi. Tecavüz mağduru kızından bir de çocuk meydana gelmesi ise isyan ettiren skandalı daha da büyüttü. İmam kendisini 'alkollü' olmakla savundu.

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