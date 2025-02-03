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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: "Aday Belirlemek İçin Erken"

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: "Aday Belirlemek İçin Erken"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2025 - 11:53 Son Güncelleme: 03.02.2025 - 12:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. “2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum” diyen Mansur Yavaş “Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum” dedi. 

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Basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP’deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP’deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum” diyen Mansur Yavaş, “2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum. Ben de istiyorum ki erken seçim olsun vatandaş rahatlasın” dedi. İşte Mansur Yavaş’ın açıklamaları:

“Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum” diyen Mansur Yavaş, “2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum. Ben de istiyorum ki erken seçim olsun vatandaş rahatlasın” dedi. İşte Mansur Yavaş’ın açıklamaları:

“Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim Tarihi belli değil. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun adayların birbirinin enerjisini yormaması lazım. Tüm siyasi partilerin hep birlikte derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben yakın zamanda konuşmuştum asgari ücrete karşı ne yapabileceğiz, emeklilerin durumu nedir, dar gelirlilerin durumu nedir.”

“Toplum dayanamaz diyoruz, erken seçim yapılması lazım. Seçim tarihi belli olmadığı için aday konusunda neyi tartışacağız diyorum. 2028’e kadar uzatıp çıkmayan candan ümit kesilmez olarak bakıyorlar. 2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum. Ben de istiyorum ki erken seçim olsun vatandaş rahatlasın.”

Seçim erken olursa aday olmayacak mısınız sorusuna “Öyle bir şey yok, ben sadece erken dedim” dedi.

Seçim erken olursa aday olmayacak mısınız sorusuna “Öyle bir şey yok, ben sadece erken dedim” dedi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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