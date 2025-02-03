Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: "Aday Belirlemek İçin Erken"

“Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim Tarihi belli değil. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun adayların birbirinin enerjisini yormaması lazım. Tüm siyasi partilerin hep birlikte derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben yakın zamanda konuşmuştum asgari ücrete karşı ne yapabileceğiz, emeklilerin durumu nedir, dar gelirlilerin durumu nedir.”

“Toplum dayanamaz diyoruz, erken seçim yapılması lazım. Seçim tarihi belli olmadığı için aday konusunda neyi tartışacağız diyorum. 2028’e kadar uzatıp çıkmayan candan ümit kesilmez olarak bakıyorlar. 2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum. Ben de istiyorum ki erken seçim olsun vatandaş rahatlasın.”