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Vize Engelleri Sebebiye Yeşil Pasaporta Başvuruyu Patlaması Yaşanıyor

Vize Engelleri Sebebiye Yeşil Pasaporta Başvuruyu Patlaması Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 12:21

Avrupa'da birçok ülke neredeyse Türkiye'ye vize vermeme noktasına geldi. Vize başvuruları hatta randevusu bile imkansız hale gelmiş durumda. Vatandaşlar da çözümü yeşil pasaportta buldu. Birçok kurum da çalışanlarına yeşil pasaport almak için çabalıyor. Zaman zaman mecliste de yeşil pasaportun kapsamının genişlemesi için çalışmalar yapılıyor.

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Türkiye'de vize problemleri giderek artıyor. Vatandaşlar da vize alamadıkları için alternatif yollar arıyor.

Türkiye'de vize problemleri giderek artıyor. Vatandaşlar da vize alamadıkları için alternatif yollar arıyor.

Vatandaşların çözümü ise yeşil pasaport oldu. Yeşil pasaportla vize engelini aşmak isteyen vatandaşlar başvuru sınırlarını zorluyor.

Vatandaşların çözümü ise yeşil pasaport oldu. Yeşil pasaportla vize engelini aşmak isteyen vatandaşlar başvuru sınırlarını zorluyor.

2010 yılında yalnızca 200 bin adet üretilen yeşil pasaport sayısı, 2023’te rekor kırarak 1 milyon 816 bin 700’e ulaştı

2010 yılında yalnızca 200 bin adet üretilen yeşil pasaport sayısı, 2023’te rekor kırarak 1 milyon 816 bin 700’e ulaştı

2024 yılında yeşil pasaporta olan yoğun talep devam etti ve toplam 1 milyon 407 bin 200 yeni yeşil pasaport basıldı. Böylece yeşil pasaport sahiplerinin sayısı 6 milyon 929 bin 100'e ulaştı.

2024 yılında yeşil pasaporta olan yoğun talep devam etti ve toplam 1 milyon 407 bin 200 yeni yeşil pasaport basıldı. Böylece yeşil pasaport sahiplerinin sayısı 6 milyon 929 bin 100'e ulaştı.

Aralık ayında basılan 399 bin 840 pasaportun 200 bini yeşil, 199 bin 840’ı ise bordo pasaport oldu. Darphane taleplere yetişmek için yoğun bir çaba sarfediyor.

Aralık ayında basılan 399 bin 840 pasaportun 200 bini yeşil, 199 bin 840’ı ise bordo pasaport oldu. Darphane taleplere yetişmek için yoğun bir çaba sarfediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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