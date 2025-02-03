Vize Engelleri Sebebiye Yeşil Pasaporta Başvuruyu Patlaması Yaşanıyor

Avrupa'da birçok ülke neredeyse Türkiye'ye vize vermeme noktasına geldi. Vize başvuruları hatta randevusu bile imkansız hale gelmiş durumda. Vatandaşlar da çözümü yeşil pasaportta buldu. Birçok kurum da çalışanlarına yeşil pasaport almak için çabalıyor. Zaman zaman mecliste de yeşil pasaportun kapsamının genişlemesi için çalışmalar yapılıyor.