Jose Mourinho'dan Geriye Düşme Eleştirilerine İronik Cevap Geldi

Fenerbahçe dün gece zirve yolunda kritik bir engeli aştı. 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Maç sonu Jose Mourinho hakem kararlarını doğru bulduğunu söyleyerek farklı bir tartışmaya kapı araladı. Öte yandan bir basın mensubunun 'ilk golü Fenerbahçe'nin yemesi' ile ilgili soruya da cevap verdi. Mourinho, 'Bilerek yapıyoruz' dedi.