Jose Mourinho'dan Geriye Düşme Eleştirilerine İronik Cevap Geldi
Jose Mourinho'dan Geriye Düşme Eleştirilerine İronik Cevap Geldi
Fenerbahçe dün gece zirve yolunda kritik bir engeli aştı. 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Maç sonu Jose Mourinho hakem kararlarını doğru bulduğunu söyleyerek farklı bir tartışmaya kapı araladı. Öte yandan bir basın mensubunun 'ilk golü Fenerbahçe'nin yemesi' ile ilgili soruya da cevap verdi. Mourinho, 'Bilerek yapıyoruz' dedi.
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Jose Mourinho hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla gündem olabiliyor. Basın toplantılarındaki açıklamaları da yakından takip ediliyor.
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Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra da Jose Mourinho yine hem sert, hem eğlenceli hem de ironik cevaplarla geçirdi toplantıyı.
Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'nin neden geriye düştükten sonra maçları çevirdiğine dair sorulan soruya Mourinho ironik bir cevap verdi.
Mourinho, "Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz." dedi.
Mourinho sözlerini "Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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