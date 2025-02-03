onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Jose Mourinho'dan Geriye Düşme Eleştirilerine İronik Cevap Geldi

Jose Mourinho'dan Geriye Düşme Eleştirilerine İronik Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 09:46

Fenerbahçe dün gece zirve yolunda kritik bir engeli aştı. 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Maç sonu Jose Mourinho hakem kararlarını doğru bulduğunu söyleyerek farklı bir tartışmaya kapı araladı. Öte yandan bir basın mensubunun 'ilk golü Fenerbahçe'nin yemesi' ile ilgili soruya da cevap verdi. Mourinho, 'Bilerek yapıyoruz' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jose Mourinho hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla gündem olabiliyor. Basın toplantılarındaki açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Jose Mourinho hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla gündem olabiliyor. Basın toplantılarındaki açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra da Jose Mourinho yine hem sert, hem eğlenceli hem de ironik cevaplarla geçirdi toplantıyı.

Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra da Jose Mourinho yine hem sert, hem eğlenceli hem de ironik cevaplarla geçirdi toplantıyı.

Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'nin neden geriye düştükten sonra maçları çevirdiğine dair sorulan soruya Mourinho ironik bir cevap verdi.

Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'nin neden geriye düştükten sonra maçları çevirdiğine dair sorulan soruya Mourinho ironik bir cevap verdi.

Mourinho, "Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz." dedi.

Mourinho, "Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz." dedi.

Mourinho sözlerini "Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz" diyerek noktaladı.

Mourinho sözlerini "Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz" diyerek noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın