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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ghezzal'ın Sözleriyle İlgili Yorum Yaptı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ghezzal'ın Sözleriyle İlgili Yorum Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.02.2025 - 23:18

Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe maçını 9 kişi tamamlaması tartışmalara neden oldu. Ghezzal'ın ikinci sarı kartı 'Fuck off' dediği için gördüğünü söylemesi ise başka bir tartışma yarattı. Bu konu maç sonunda İlhan Palut'a soruldu. İlhan Palut kelimenin farklı yorumları üzerine açıklamalar yaptı. Palut'a Fred'in kırmızı kartı hatırlatıldı.

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Rachid Ghezzal'ın "fuck off" dediği için ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi İlhan Palut'a soruldu. Palut bu sözdeki anlamın duruma göre değiştiğini söyledi.

Rachid Ghezzal'ın "fuck off" dediği için ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi İlhan Palut'a soruldu. Palut bu sözdeki anlamın duruma göre değiştiğini söyledi.

Palut, "Ghezzal'in kullandığı cümle kimine göre sıfat, kimine göre kibarca 'Buradan gider misin?', kimisine göre de küfür." dedi.

Palut, "Ghezzal'in kullandığı cümle kimine göre sıfat, kimine göre kibarca 'Buradan gider misin?', kimisine göre de küfür." dedi.

"Bu söyleyenin formasına göre değişir" diyen Palut'a geçtiğimiz sezon Fred'in aynı sözle kırmızı görmesi hatırlatıldı.

"Bu söyleyenin formasına göre değişir" diyen Palut'a geçtiğimiz sezon Fred'in aynı sözle kırmızı görmesi hatırlatıldı.

İlhan Palut bu hatırlatmaya "Doğru, iyi bir hatırlatma ama çok basit. Hakem cesurdu." diyerek yanıt verdi.

İlhan Palut bu hatırlatmaya "Doğru, iyi bir hatırlatma ama çok basit. Hakem cesurdu." diyerek yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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