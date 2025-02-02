Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ghezzal'ın Sözleriyle İlgili Yorum Yaptı

Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe maçını 9 kişi tamamlaması tartışmalara neden oldu. Ghezzal'ın ikinci sarı kartı 'Fuck off' dediği için gördüğünü söylemesi ise başka bir tartışma yarattı. Bu konu maç sonunda İlhan Palut'a soruldu. İlhan Palut kelimenin farklı yorumları üzerine açıklamalar yaptı. Palut'a Fred'in kırmızı kartı hatırlatıldı.