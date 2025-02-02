Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından Galatasaray'dan Sert Açıklama

Fenerbahçe'nin 9 kişilik Rizespor karşısında aldığı üç puan tartışmaları da beraberinde getirdi. Hakem Burak Pakkan'a Galatasaray cephesinden ağır eleştiriler var. Maçın ardından Galatasaray'dan resmi bir açıklama da geldi. Galatasaray'ın hedefinde Fenerbahçe ve TFF vardı. Galatasaray, açıklamada 'Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!' ifadelerine yer verdi.