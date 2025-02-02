Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından Galatasaray'dan Sert Açıklama
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından Galatasaray'dan Sert Açıklama
Fenerbahçe'nin 9 kişilik Rizespor karşısında aldığı üç puan tartışmaları da beraberinde getirdi. Hakem Burak Pakkan'a Galatasaray cephesinden ağır eleştiriler var. Maçın ardından Galatasaray'dan resmi bir açıklama da geldi. Galatasaray'ın hedefinde Fenerbahçe ve TFF vardı. Galatasaray, açıklamada 'Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!' ifadelerine yer verdi.
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Fenerbahçe, son dakikalarda attığı golle Rizespor'u 3-2 yenerken hakem Burak Pakkan'a tepkiler vardı. Galatasaray da maçın ardından açıklama yayınladı.
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Galatasaray, "Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!" diyerek rakiplerine ve TFF'ye ağır eleştirilerde bulundu. Açıklamada Fenerbahçe'nin açıklamalarına da gönderme vardı:
Açıklamada "Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!" diyen Galatasaray daha sonra şu ifadelerle açıklamayı tamamladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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