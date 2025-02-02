Fenerbahçe'ye Mağlup Olan Çaykur Rizespor Cephesinden Arka Arkaya Paylaşımlar
Fenerbahçe'ye Mağlup Olan Çaykur Rizespor Cephesinden Arka Arkaya Paylaşımlar
Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçta Rize ekibi iki kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamladı. Son dakikalarda En-Nesyri'nin golüyle yıkılan Rizespor cephesinden hakem kararlarına isyan vardı. Rachid Ghezzal, 77. dakikada oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gördü. Kararın ardından hakemi alkışlayan Ghezzal ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Ghezzal ve Rizespor paylaşımlar yaptı.
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Çaykur Rizespor deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta tartışmalı hakem kararları da hayli konuşuldu.
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Oyundan çıkarken zaman geçirdiği için kart gören ve ardından oyundan atılan Ghezzal soyunma odasından kramponunu paylaştı ve "Sirk devam ediyor" dedi.
Ardından skoru 2-2 yapan gelen gol geldi. Çaykur Rizespor resmi hesabı da "bitti" paylaşımıyla kararlara tepki gösterdi.
Rizespor maç sonucunu da X'ten "Maç Sonucu: Atana kadar" metniyle paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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