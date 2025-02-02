Fenerbahçe'ye Mağlup Olan Çaykur Rizespor Cephesinden Arka Arkaya Paylaşımlar

Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçta Rize ekibi iki kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamladı. Son dakikalarda En-Nesyri'nin golüyle yıkılan Rizespor cephesinden hakem kararlarına isyan vardı. Rachid Ghezzal, 77. dakikada oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gördü. Kararın ardından hakemi alkışlayan Ghezzal ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Ghezzal ve Rizespor paylaşımlar yaptı.