Fenerbahçe Tribünlerinden İhraç Edilen Teğmenlere Destek Geldi
Fenerbahçe Tribünlerinden İhraç Edilen Teğmenlere Destek Geldi
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadelerini kullanan 5 teğmen ve sıralı 3 amiri TSK'dan ihraç edilmişti. Teğmenlerin bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiği fotoğraf gündem olmuştu. Teğmenlere toplumun çeşitli kesimlerinden de büyük bir destek var. Bir destek de bugün oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından geldi.
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Fenerbahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Taraftar da bu maça yoğun bir ilgi gösterdi.
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Maç önünde yapılan tezahüratlar dikkat çekerken, statta uzun süre ordudan ihraç edilen teğmenlere destek tezahüratları yapıldı.
Tüm stat hep bir ağızdan teğmenlere destek olarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratı yaptı.
Stadyumda "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratlarının yapıldığı anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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