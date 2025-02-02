Fenerbahçe Tribünlerinden İhraç Edilen Teğmenlere Destek Geldi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadelerini kullanan 5 teğmen ve sıralı 3 amiri TSK'dan ihraç edilmişti. Teğmenlerin bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiği fotoğraf gündem olmuştu. Teğmenlere toplumun çeşitli kesimlerinden de büyük bir destek var. Bir destek de bugün oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından geldi.