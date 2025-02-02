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Ole Gunnar Solskjaer Eski Öğrencisi Ostigard'ı Beşiktaş'a Getiriyor

Ole Gunnar Solskjaer Eski Öğrencisi Ostigard'ı Beşiktaş'a Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.02.2025 - 18:37

Beşiktaş transferde şu an için sadece gidenler bölümü yoğun görünüyor. Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş ince eleyip sık dokuyor. Taraftarın ise sabrı taşmak üzere. Hem kulüp hem de teknik ekip ise girişimlerini sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Solskjaer'in eski bir öğrencisi oldu. İddialara göre Beşiktaş, Leo Ostigard'ı transfer listesine aldı.

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Transferde beklenen adımları atmakta güçlük çeken Beşiktaş için Norveçli bir stoper ismi gündeme geldi.

Transferde beklenen adımları atmakta güçlük çeken Beşiktaş için Norveçli bir stoper ismi gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Molde'de Solskajer ile çalışan Norveçli stoper Leo Skiri Østigård'ı gündeme aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın Molde'de Solskajer ile çalışan Norveçli stoper Leo Skiri Østigård'ı gündeme aldığı iddia edildi.

Sezon başında Rennes ile sözleşme imzalayan Leo Østigård'ın da Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

Sezon başında Rennes ile sözleşme imzalayan Leo Østigård'ın da Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

Norveç milli takımında oynayan futbolcu kariyerinde Genoa, Brighton, St. Pauli, Coventry City, Napoli gibi takımlarda da forma giydi.

Norveç milli takımında oynayan futbolcu kariyerinde Genoa, Brighton, St. Pauli, Coventry City, Napoli gibi takımlarda da forma giydi.

Ostigard 4 Haziran 2017'de henüz 17 yaşındayken Sarpsborg'a karşı ilk kez Ole Gunnar Solskjaer tarafından forma şansı verilmişti.

Ostigard 4 Haziran 2017'de henüz 17 yaşındayken Sarpsborg'a karşı ilk kez Ole Gunnar Solskjaer tarafından forma şansı verilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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