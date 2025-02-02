Ole Gunnar Solskjaer Eski Öğrencisi Ostigard'ı Beşiktaş'a Getiriyor

Beşiktaş transferde şu an için sadece gidenler bölümü yoğun görünüyor. Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş ince eleyip sık dokuyor. Taraftarın ise sabrı taşmak üzere. Hem kulüp hem de teknik ekip ise girişimlerini sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Solskjaer'in eski bir öğrencisi oldu. İddialara göre Beşiktaş, Leo Ostigard'ı transfer listesine aldı.