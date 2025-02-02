Dev Takasın Perde Arkası: Luka Doncic'in Kilo Yüzünden Takımdan Gönderdiği İddia Edildi
Dev Takasın Perde Arkası: Luka Doncic'in Kilo Yüzünden Takımdan Gönderdiği İddia Edildi
ESPN'nin aktardığına göre Dallas Mavericks yıldız basketbolcusu Luka Doncic'i fazla kilolarından dolayı takımdan gönderdi. Sırp basketbolcunun sağlığına dikkat etmediği gerekçesiyle kulübü tarafından geçtiğimiz aylarda uyarıldığı ifade edilmişti.
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Los Angeles Lakers'ın Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek takas karşılığında Luka Doncic'i kadrosuna kattığı NBA'nin resmi sitesinde yer aldı.
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İlk kez 2018'de adım attığı NBA sahnesinde bugüne kadar 5'er kez all-star ve sezonun en iyi 5'ine seçilen Slovak yıldızdan neden vazgeçildiği merak konusu oldu.
ESPN'den herkeste şaşkınlık yaratabilecek bir haber geldi.
2019'da yılın çaylağı, geçen sezon ise sayı kralı olan 25 yaşındaki oyuncunun 122 kiloyu geçtiği bu yüzden Dallas'ın yolları ayırma kararı aldığı aktarıldı.
Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat kulübün geçtiğimiz aylarda Doncic'e fiziğine dikkat etmesine yönelik uyarıları bu iddiayı destekler nitelikle.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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