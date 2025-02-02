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Barış Alper Yılmaz'da Mutlu Sona Ulaşıldı: İmzalar Atılıyor

Barış Alper Yılmaz'da Mutlu Sona Ulaşıldı: İmzalar Atılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.02.2025 - 17:17

EURO 2024 yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a Avrupalı kulüplerden ilgi olduğu sır değil. Milli oyuncuya Avrupa kulüplerinin ilgisinin yanı sıra Galatasaray da sözleşme imzalamak istiyor. İki tarafın görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Barış Alper'in uzatmaya sıcak baktığı ise Galatasaray cephesinden basına duyurulmuştu. Bugün Yağız Sabuncuoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Barış Alper Yılmaz'ın performansı onu EURO 2024 yıldızları arasında sokmuştu. Avrupa'nın dev kulüpleri de Barış'ı radarına almıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın performansı onu EURO 2024 yıldızları arasında sokmuştu. Avrupa'nın dev kulüpleri de Barış'ı radarına almıştı.

Galatasaray cephesi ise Barış Alper ile sözleşme yenilmek için çalışmalarını sürdürüyordu. İddialara göre milli oyuncuda mutlu son yakın.

Galatasaray cephesi ise Barış Alper ile sözleşme yenilmek için çalışmalarını sürdürüyordu. İddialara göre milli oyuncuda mutlu son yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Arupa'dan birçok kulübün talip olduğu 24 yaşındaki milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın 2027'de sona erecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak süreyi 2028'e çıkardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Arupa'dan birçok kulübün talip olduğu 24 yaşındaki milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın 2027'de sona erecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak süreyi 2028'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz'a hatrı sayılır bir zam da yapıldığı iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz'a hatrı sayılır bir zam da yapıldığı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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