Barış Alper Yılmaz'da Mutlu Sona Ulaşıldı: İmzalar Atılıyor

EURO 2024 yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a Avrupalı kulüplerden ilgi olduğu sır değil. Milli oyuncuya Avrupa kulüplerinin ilgisinin yanı sıra Galatasaray da sözleşme imzalamak istiyor. İki tarafın görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Barış Alper'in uzatmaya sıcak baktığı ise Galatasaray cephesinden basına duyurulmuştu. Bugün Yağız Sabuncuoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.