Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin tarihinin en başarılı oyuncuları arasında bulunan Ogün Altınparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi.
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Altıparmak, 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, sarı-lacivertli kulüp adına lig tarihindeki ilk gol kralı olan futbolcuydu.
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