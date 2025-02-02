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Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.02.2025 - 13:08

Fenerbahçe'nin tarihinin en başarılı oyuncuları arasında bulunan Ogün Altınparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi.

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti.

Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
twitter.com

Altıparmak, 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, sarı-lacivertli kulüp adına lig tarihindeki ilk gol kralı olan futbolcuydu.

Altıparmak, 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, sarı-lacivertli kulüp adına lig tarihindeki ilk gol kralı olan futbolcuydu.

Fenerbahçe'den yapılan duyuru 👇

Fenerbahçe'den yapılan duyuru 👇

'Camiamızın Acı Kaybı: Ogün Altıparmak’ı kaybettik

Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.

Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti.

Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı. 

Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü (yarın) saat 14.30’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nden ikindi vaktinde kaldırılacak, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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