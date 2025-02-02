Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Bugün İstanbul'u Gezdi

Mauro Icardi, Wanda Nara defterini tamamen kapattı. Yeni sevgilisi China Suarez ile dün İstanbul'a gelen Icardi, takım arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve yeni sevgilisini tanıştırmıştı. China Suarez de bugün İstanbul'un tadını çıkardı. Tüm gün şehir turu yapan Galatasaraylıların yeni yengesi, bol bol fotoğraf paylaştı.