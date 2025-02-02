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Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Bugün İstanbul'u Gezdi

Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Bugün İstanbul'u Gezdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.02.2025 - 20:08

Mauro Icardi, Wanda Nara defterini tamamen kapattı. Yeni sevgilisi China Suarez ile dün İstanbul'a gelen Icardi, takım arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve yeni sevgilisini tanıştırmıştı. China Suarez de bugün İstanbul'un tadını çıkardı. Tüm gün şehir turu yapan Galatasaraylıların yeni yengesi, bol bol fotoğraf paylaştı.

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Galatasaray taraftarının yeni yengesi China Suarez, bugün bütün gün İstanbul turu yaptı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan China Suarez takipçilerinin de beğenisini kazandı.

Galatasaray taraftarının yeni yengesi China Suarez, bugün bütün gün İstanbul turu yaptı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan China Suarez takipçilerinin de beğenisini kazandı.

Kumpir yiyen, kuruyemişçileri gezen Suarez, Ayasofya'dan da fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

Kumpir yiyen, kuruyemişçileri gezen Suarez, Ayasofya'dan da fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

İstanbul'un çeşitli yerlerini takipçileriyle paylaşan China Suarez'e takipçilerinden de yorum yağdı ve İstanbul'a dair güzel yorumlar yapıldı.

İstanbul'un çeşitli yerlerini takipçileriyle paylaşan China Suarez'e takipçilerinden de yorum yağdı ve İstanbul'a dair güzel yorumlar yapıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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