5 Gol, 2 Kırmızı Kart, 4 Direkten Dönen Top ve Fenerbahçe'nin Rizespor Karşısında Geri Dönüşü

Fenerbahçe şok gollerle geriye düştüğü maçta önemli bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler üstün futbollarını bir türlü skora çeviremedi. 4 topun direkten döndüğü gecede Fenerbahçe son ana kadar galibiyeti kovaladı. Rizespor maçı 9 kişi tamamladı. Ghezzal'ın oyundan çıkmak üzereyken gördüğü iki sarı kart ise maçtaki en ilginç anlardan oldu.