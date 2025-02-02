5 Gol, 2 Kırmızı Kart, 4 Direkten Dönen Top ve Fenerbahçe'nin Rizespor Karşısında Geri Dönüşü
5 Gol, 2 Kırmızı Kart, 4 Direkten Dönen Top ve Fenerbahçe'nin Rizespor Karşısında Geri Dönüşü
Fenerbahçe şok gollerle geriye düştüğü maçta önemli bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler üstün futbollarını bir türlü skora çeviremedi. 4 topun direkten döndüğü gecede Fenerbahçe son ana kadar galibiyeti kovaladı. Rizespor maçı 9 kişi tamamladı. Ghezzal'ın oyundan çıkmak üzereyken gördüğü iki sarı kart ise maçtaki en ilginç anlardan oldu.
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Rizespor, 6 ve 13.dakikalarda Ali Sowe ile üst üste iki gol buldu ve 2-0 üstünlüğü yakaladı.
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Fenerbahçe'nin Skriniar ile bulduğu gol ise VAR kararıyla iptal etti. 45+6'da Olawoyin'in Skriniar'a müdahalesi VAR kontrolü sonrası penaltı ile cezalandırıldı ve kırmızı kart gördü.
Edin Dzeko penaltıdan bulduğu golle takımın tek farklı mağlubiyetle soyunma odasına götürdü.
Rachid Ghezzal, 77.dakikada oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gördü. Hakeme yaptığı hareketin ardından ikinci sarı ile takımını 9 kişi bıraktı. 2 dakika sonra ise Dzeko eşitlik golünü attı.
Son darbe ise En-Nesyri'den geldi. Faslı golcü 89.dakikada yine harika bir golle takımını öne geçirdi ve şampiyonluk yolunda hayati bir skor katkısına imza attı. Fenerbahçe maç fazlasıyla puan farkını 3'e düşürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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