Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçı Hakeminin Performansı Sosyal Medyayı Böldü

Fenerbahçe, rakibi Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Maçta çıkan iki kırmızı kart ve Fenerbahçe'nin galibiyeti sosyal medyada yeni bir kaosu getirdi. Galatasaray ve Beşiktaşlılar hakem performansını eleştiriyor. Fenerbahçeliler ise doğru bir yönetim olduğunu hatta kendilerini haklarının yendiğini söylüyor. Hakem performansı yorumcular tarafından da ağır eleştirilere maruz kalıyor.