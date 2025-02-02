Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçı Hakeminin Performansı Sosyal Medyayı Böldü
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçı Hakeminin Performansı Sosyal Medyayı Böldü
Fenerbahçe, rakibi Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Maçta çıkan iki kırmızı kart ve Fenerbahçe'nin galibiyeti sosyal medyada yeni bir kaosu getirdi. Galatasaray ve Beşiktaşlılar hakem performansını eleştiriyor. Fenerbahçeliler ise doğru bir yönetim olduğunu hatta kendilerini haklarının yendiğini söylüyor. Hakem performansı yorumcular tarafından da ağır eleştirilere maruz kalıyor.
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Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek galip geldiği maçta hakem kararları tartışılıyor. Rizespor'un gördüğü iki kırmızı karta eleştiriler var.
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Sosyal medyada her takım taraftarı kendi cephesinden hakemi eleştirirken Burak Pakkan'ın performansı yorumcuların da eleştirilerine neden oldu.
En ilginç paylaşım ise şüphesiz Fransız Bein Sport kanalında Süper Lig maçlarını yorumlayan Nicolas Sarnak’ın yaptığı "YAPI" paylaşımıydı.
Ahmet Çakar da Pakkan'ı ve Türk hakemliğini eleştirdi.
Üç büyükler harici bir takımı tutan taraftarlar ise ülke futbolunun geldiği durumu eleştirdi.
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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları ise konuya tamamen kendi cephelerinden yorumlarla eleştiri getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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utanç gecesi. bir maç bu kadar katledilebilir. yazıklar olsun.
Kadıköyde kara gece.
😆🤣😛🤤😄😀😁😋😜😅🤪😂😃😝😝