Değiştirdiği İmajıyla Gündeme Gelen Erman Toroğlu'nun Bu Kez Saç Stili Konuşuluyor
Değiştirdiği İmajıyla Gündeme Gelen Erman Toroğlu'nun Bu Kez Saç Stili Konuşuluyor
Erman Toroğlu, yorumlarıyla sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Bu konuda bir 'popstar' gibi olan Toroğlu, imajıyla da bu ününü destekliyor. Her sezona farklı bir imajla giren Toroğlu zaman zaman sezon içinde de imajını değiştirebiliyor. Bu akşam da öyle bir an yaşadık. Toroğlu yeni saç stili ile sosyal medyada konuşulmayı başardı.
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Erman Toroğlu, yorumları olduğu kadar imajıyla da sürekli gündeme geliyor. Toroğlu'nun imajı bu gece de en çok konuşulanlar arasında.
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Erman Toroğlu'nun sakal, saç ve kıyafetlerine yansıttığı dokunuşlarda bu geceki saç detayı bir anda yorumlarının önüne geçti.
Toroğlu'nun saç stilindeki değişiklik izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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