Değiştirdiği İmajıyla Gündeme Gelen Erman Toroğlu'nun Bu Kez Saç Stili Konuşuluyor

Erman Toroğlu, yorumlarıyla sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Bu konuda bir 'popstar' gibi olan Toroğlu, imajıyla da bu ününü destekliyor. Her sezona farklı bir imajla giren Toroğlu zaman zaman sezon içinde de imajını değiştirebiliyor. Bu akşam da öyle bir an yaşadık. Toroğlu yeni saç stili ile sosyal medyada konuşulmayı başardı.