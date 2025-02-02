Alvaro Morata'nın KAP Bildirimi Geldi, Maliyet Açıklandı

Transferde yine büyük oynayan Galatasaray, forvete Alvaro Morata'yı transfer etti. Morata'nın maliyeti ise merak konusuydu. İtalyan basını ve Türkiye'deki haberler yüksek bir bedelden bahsederken KAP bildirimi ile konu netliğe kavuştu. KAP bildirimine göre Galatasaray, Milan'a geçici transfer olarak 6 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 9 milyon Euro olacak.