Alvaro Morata'nın KAP Bildirimi Geldi, Maliyet Açıklandı
Alvaro Morata'nın KAP Bildirimi Geldi, Maliyet Açıklandı
Transferde yine büyük oynayan Galatasaray, forvete Alvaro Morata'yı transfer etti. Morata'nın maliyeti ise merak konusuydu. İtalyan basını ve Türkiye'deki haberler yüksek bir bedelden bahsederken KAP bildirimi ile konu netliğe kavuştu. KAP bildirimine göre Galatasaray, Milan'a geçici transfer olarak 6 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 9 milyon Euro olacak.
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Galatasaray yeni yıldız transferi Morata'nın maliyetini KAP'a bildirdi. KAP açıklamasında Milan ve oyuncunun alacağı ücret duyuruldu.
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Bildirime göre Morata için Milan'a 6 milyon Euro kiralama beledi ödenecek. Morata da ikinci yarı için 3, gelecek sezonun ilk devresi için de 3 milyon Euro alacak.
Galatasaray isterse 9 milyon Euro'ya Morata'nın bonservisini alabilecek. O zaman da yine ikinci yarı için Morata'ya 3 milyon Euro ödenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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