Ali Sabancı, "Galatasaray'a Başkan Olacak mısın?" Sorusuna Yanıt Verdi
Ali Sabancı, "Galatasaray'a Başkan Olacak mısın?" Sorusuna Yanıt Verdi
Sabancı ve Koç ailelerinin futbolla içli dışlı oldukları biliniyor. Hatta Koç ailesinden Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığının yanı sıra Rahmi Koç'un Beşiktaş taraftarlığı sık sık gündeme geliyor. Sabancılar'da da Ali Sabancı'nın Galatasaray taraftarlığı fanatiklik boyutunda. Murat Ülker'in konuğu olan ve sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığı ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. Sıkı bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sabancı ilginç bir açıklama daha yaptı.
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Ali Sabancı'nın Galatasaray aşkı bir sır değil. Her fırsatta maçlara gitmeye çalışan Sabancı için Galatasaray büyük bir tutku.
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Murat Ülker de kendi kanalında ağırladığı Sabancı'ya bunu sordu ve Galatasaray başkanlığı hayali var mı sorusu yöneltti.
Sabancı, "Evet, sıkı bir Galatasaraylıyım ve bu kulübe olan sevgim her zaman özel bir yerde duruyor. Ancak Galatasaray Başkanlığı gibi bir hedefim yok." açıklaması yaptı.
Kulüp başkanlığının yoğun mesai gerektirdiğini söyleyen Ali Sabancı işlerine odaklandığını söyledi ve " Galatasaray taraftarı olarak kulübü her zaman desteklemek ve başarılarını görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.
Pegasus'un renkleri Galatasaray'dan dolayı mı sarı kırmızı oldu sorusuna ise Sabancı, "Biz Pegasus’u aldığımızda renkleri buydu. Ama muhteşem bir tesadüf değil mi?" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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