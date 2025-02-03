Ali Sabancı, "Galatasaray'a Başkan Olacak mısın?" Sorusuna Yanıt Verdi

Sabancı ve Koç ailelerinin futbolla içli dışlı oldukları biliniyor. Hatta Koç ailesinden Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığının yanı sıra Rahmi Koç'un Beşiktaş taraftarlığı sık sık gündeme geliyor. Sabancılar'da da Ali Sabancı'nın Galatasaray taraftarlığı fanatiklik boyutunda. Murat Ülker'in konuğu olan ve sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığı ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. Sıkı bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sabancı ilginç bir açıklama daha yaptı.