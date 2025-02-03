Voleybolda Fenerbahçe ve Galatasaray Hem Kadınlar Hem Erkeklerde Bu Hafta Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yüz yılı aşkın mazisiyle Türk sporunun lokomotif güçlerinden. Her branşta iki takımın karşılaşması önemli anlara sahne oluyor. Futboldan gelen rekabetin salon sporlarına yayıldığı kimi zaman salon sporlarında ya da diğer amatör branşlarda bu rekabetin daha sert geçtiği bilinene bir gerçek. Fikstürde bu hafta ilginç bir an yaşandı iki ekip hem kadınlar hem de erkeklerde voleybolda karşı karşıya geldi. İki maça da sarı lacivertli ekip damga vurdu.