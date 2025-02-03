Voleybolda Fenerbahçe ve Galatasaray Hem Kadınlar Hem Erkeklerde Bu Hafta Karşı Karşıya Geldi
Voleybolda Fenerbahçe ve Galatasaray Hem Kadınlar Hem Erkeklerde Bu Hafta Karşı Karşıya Geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yüz yılı aşkın mazisiyle Türk sporunun lokomotif güçlerinden. Her branşta iki takımın karşılaşması önemli anlara sahne oluyor. Futboldan gelen rekabetin salon sporlarına yayıldığı kimi zaman salon sporlarında ya da diğer amatör branşlarda bu rekabetin daha sert geçtiği bilinene bir gerçek. Fikstürde bu hafta ilginç bir an yaşandı iki ekip hem kadınlar hem de erkeklerde voleybolda karşı karşıya geldi. İki maça da sarı lacivertli ekip damga vurdu.
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Yüz yılı aşkın mazileriyle her branşta rekabetleri büyük olay olan Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta voleybolda karşı karşıya geldi.
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Haftanın ilk karşılaşması Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında erkek takımları arasında oldu.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe erkeklerde 3-2 kazanarak 11.galibiyetini aldı.
Pazar günü ise Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında bu kez kadınlar karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i set vermedi ve derbide rakibini 3-0 yendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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