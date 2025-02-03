onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Voleybolda Fenerbahçe ve Galatasaray Hem Kadınlar Hem Erkeklerde Bu Hafta Karşı Karşıya Geldi

Voleybolda Fenerbahçe ve Galatasaray Hem Kadınlar Hem Erkeklerde Bu Hafta Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 10:11

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yüz yılı aşkın mazisiyle Türk sporunun lokomotif güçlerinden. Her branşta iki takımın karşılaşması önemli anlara sahne oluyor. Futboldan gelen rekabetin salon sporlarına yayıldığı kimi zaman salon sporlarında ya da diğer amatör branşlarda bu rekabetin daha sert geçtiği bilinene bir gerçek. Fikstürde bu hafta ilginç bir an yaşandı iki ekip hem kadınlar hem de erkeklerde voleybolda karşı karşıya geldi. İki maça da sarı lacivertli ekip damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüz yılı aşkın mazileriyle her branşta rekabetleri büyük olay olan Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta voleybolda karşı karşıya geldi.

Yüz yılı aşkın mazileriyle her branşta rekabetleri büyük olay olan Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta voleybolda karşı karşıya geldi.

Haftanın ilk karşılaşması Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında erkek takımları arasında oldu.

Haftanın ilk karşılaşması Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında erkek takımları arasında oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe erkeklerde 3-2 kazanarak 11.galibiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe erkeklerde 3-2 kazanarak 11.galibiyetini aldı.

Pazar günü ise Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında bu kez kadınlar karşı karşıya geldi.

Pazar günü ise Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında bu kez kadınlar karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i set vermedi ve derbide rakibini 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i set vermedi ve derbide rakibini 3-0 yendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın