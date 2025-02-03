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Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson'un Transferi Konusunda Anlaştı

Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson'un Transferi Konusunda Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.02.2025 - 11:24

Galatasaray, Alvaro Morata transferiyle yine transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalya'dan Morata'yı alan Galatasaray bir oyuncusunu da İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. Uzun süredir mutsuz olduğu ve düşen performansı sebebiyle de eleştirilere maruz kalan Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak gönderecek. Anlaşmada ise opsiyon maddesi bulunuyor.

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Galatasaray'da bir süredir sessiz sedasız süren Victor Nelsson krizi vardı. Danimarkalı oyuncunun ayrılacağı konuşuluyordu.

Galatasaray'da bir süredir sessiz sedasız süren Victor Nelsson krizi vardı. Danimarkalı oyuncunun ayrılacağı konuşuluyordu.

Performans olarak da eleştirilen isimle ilgili Fabrizio Romano'dan transfer haberi geldi.

Performans olarak da eleştirilen isimle ilgili Fabrizio Romano'dan transfer haberi geldi.

Habere göre Galatasaray ve Roma, Nelsson'un transferi konusunda anlaştı. Danimarkalı isim kiralık olarak Roma forması giyecek.

Habere göre Galatasaray ve Roma, Nelsson'un transferi konusunda anlaştı. Danimarkalı isim kiralık olarak Roma forması giyecek.

Kiralık sözleşmesinde Victor Nelsson'un 12 milyon Euro'luk da bir satın alma maddesi bulunuyor.

Kiralık sözleşmesinde Victor Nelsson'un 12 milyon Euro'luk da bir satın alma maddesi bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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