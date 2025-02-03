Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson'un Transferi Konusunda Anlaştı

Galatasaray, Alvaro Morata transferiyle yine transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalya'dan Morata'yı alan Galatasaray bir oyuncusunu da İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. Uzun süredir mutsuz olduğu ve düşen performansı sebebiyle de eleştirilere maruz kalan Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak gönderecek. Anlaşmada ise opsiyon maddesi bulunuyor.