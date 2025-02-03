İş Gıda 7 Milyar Lira Borçla Konkordato İlan Etti: KFC, Pizza Hut Çalışanı 7 Bin Kişi İçin Yardım Çağrısı
İş Gıda 7 Milyar Lira Borçla Konkordato İlan Etti: KFC, Pizza Hut Çalışanı 7 Bin Kişi İçin Yardım Çağrısı
İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sektörü şok etti. Yum! Brands’in KFC ve Pizza Hut markalarına dair franchise anlaşmasını feshetmesiyle başlayan süreç İş Gıda için iyiye gitmedi. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ konkordato talebinde bulundu. Grubun borcunun 7.7 milyar TL’ye yakın olduğu ifade edildi.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bu gelişmelerin ardından İş Gıda’nın konkordato kararı aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. KFC ve Pizza Hut’ta çalışan 7 bin çalışan için yardım çağrısında bulunuldu.
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KFC ve Pizza Hut gibi dünyanın önde gelen fast food devlerini bünyesinde barındıran İş Gıda'nın konkordato ilan etmesi sektörü sarstı.
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Dev firmanın konkordato ilan etmesi aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre KFC ve Bizzat Hut’ta çalışan 7 bin kişi için yardım çağrısında bulunuldu.
Yardım çağrısını başlatan sektörün önde gelen markalarıyla çalışan Ahmet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, büyük markaları da etiketleyerek işsiz kalacak binlerce kişi için çağrı yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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