İş Gıda 7 Milyar Lira Borçla Konkordato İlan Etti: KFC, Pizza Hut Çalışanı 7 Bin Kişi İçin Yardım Çağrısı

İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sektörü şok etti. Yum! Brands’in KFC ve Pizza Hut markalarına dair franchise anlaşmasını feshetmesiyle başlayan süreç İş Gıda için iyiye gitmedi. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ konkordato talebinde bulundu. Grubun borcunun 7.7 milyar TL’ye yakın olduğu ifade edildi.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bu gelişmelerin ardından İş Gıda’nın konkordato kararı aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. KFC ve Pizza Hut’ta çalışan 7 bin çalışan için yardım çağrısında bulunuldu.

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