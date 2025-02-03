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İş Gıda 7 Milyar Lira Borçla Konkordato İlan Etti: KFC, Pizza Hut Çalışanı 7 Bin Kişi İçin Yardım Çağrısı

İş Gıda 7 Milyar Lira Borçla Konkordato İlan Etti: KFC, Pizza Hut Çalışanı 7 Bin Kişi İçin Yardım Çağrısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 12:48

İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sektörü şok etti. Yum! Brands’in KFC ve Pizza Hut markalarına dair franchise anlaşmasını feshetmesiyle başlayan süreç İş Gıda için iyiye gitmedi. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ konkordato talebinde bulundu. Grubun borcunun 7.7 milyar TL’ye yakın olduğu ifade edildi. 

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bu gelişmelerin ardından İş Gıda’nın konkordato kararı aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. KFC ve Pizza Hut’ta çalışan 7 bin çalışan için yardım çağrısında bulunuldu. 

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KFC ve Pizza Hut gibi dünyanın önde gelen fast food devlerini bünyesinde barındıran İş Gıda'nın konkordato ilan etmesi sektörü sarstı.

KFC ve Pizza Hut gibi dünyanın önde gelen fast food devlerini bünyesinde barındıran İş Gıda'nın konkordato ilan etmesi sektörü sarstı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Yum! Brands’in KFC ve Bizzat Hut’ın franchise sözleşmesini feshetmesinin ardından İş Gıda’da iflas eşeğine giden süreç başladı. 

Şirketin borcunun 7.7 milyar TL’ye yakın olduğu öğrenildi.

Dev firmanın konkordato ilan etmesi aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre KFC ve Bizzat Hut’ta çalışan 7 bin kişi için yardım çağrısında bulunuldu.

Dev firmanın konkordato ilan etmesi aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre KFC ve Bizzat Hut’ta çalışan 7 bin kişi için yardım çağrısında bulunuldu.

Kaynak

Yardım çağrısını başlatan sektörün önde gelen markalarıyla çalışan Ahmet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, büyük markaları da etiketleyerek işsiz kalacak binlerce kişi için çağrı yaptı.

Yardım çağrısını başlatan sektörün önde gelen markalarıyla çalışan Ahmet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, büyük markaları da etiketleyerek işsiz kalacak binlerce kişi için çağrı yaptı.

Yılmaz, “Yeni evlenen, evi kira olan, taksitleri olan, çocuk okutan, yeni çocuğu olan, hastası olan yüzlerce, binlerce kişi var. Burada çalışan arkadaşlara çalışma imkanı tanıyın” dedi. 

Yılmaz’ın çağrısına ilk destek Maydonoz Döner ve My Fried Chicken Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin’den geldi. Şeyhin, iş imkanı sunacaklarını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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