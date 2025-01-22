Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri KFC Türkiye'deki Şubelerini Kapatmaya Başladı
Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri KFC Türkiye'deki Şubelerini Kapatmaya Başladı
Yum! Brands, geçtiğimiz günlerde KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki sözleşmelerinin feshedildiğini duyurmuştu. Türkiye’de bulunan KFC ve Pizza Hut’ın kapanacağı iddia ediliyordu. Son gelişmelerin ardından KFC’nin bazı cadde şubelerinde kepenk indirdiği görüldü. Dünyaca ünlü fast food zinciri bir haftadır online sipariş kabul etmiyor. Öte yandan Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre Türkiye’de 283 şubesi bulunan KFC’nin AVM’lerdeki restoranlarının faaliyete şu anlık devam ettiği ifade edildi.
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KFC ve Pizza Hut markalarında franchise kavgası boyut atladı. Türkiye’de 283 şubesi bulunan KFC kepenk indirmeye başladı.
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KFC kapandı mı?
Öte yandan İş Gıda, Yum! Brands’in fesih kararını kabul etmedi. Bu nedenle iki şirket mahkemelik oldu. Hukuki süreç devam ederken restoranların kapatılma zorunluluğunun olmadığı belirtildi. Kapanan cadde mağazalarının kendi istekleriyle kapandıkları ifade edildi.
KFC ve Pizza Hut Olayı Ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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