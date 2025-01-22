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Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri KFC Türkiye'deki Şubelerini Kapatmaya Başladı

Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri KFC Türkiye'deki Şubelerini Kapatmaya Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 17:58

Yum! Brands, geçtiğimiz günlerde KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki sözleşmelerinin feshedildiğini duyurmuştu. Türkiye’de bulunan KFC ve Pizza Hut’ın kapanacağı iddia ediliyordu. Son gelişmelerin ardından KFC’nin bazı cadde şubelerinde kepenk indirdiği görüldü. Dünyaca ünlü fast food zinciri bir haftadır online sipariş kabul etmiyor. Öte yandan Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre Türkiye’de 283 şubesi bulunan KFC’nin AVM’lerdeki restoranlarının faaliyete şu anlık devam ettiği ifade edildi. 

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KFC ve Pizza Hut markalarında franchise kavgası boyut atladı. Türkiye’de 283 şubesi bulunan KFC kepenk indirmeye başladı.

KFC ve Pizza Hut markalarında franchise kavgası boyut atladı. Türkiye’de 283 şubesi bulunan KFC kepenk indirmeye başladı.

KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands geçen haftalarda Türkiye’de bulunan restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından dünyaca ünlü fast food zincirlerinin şubelerini kapatacağı iddia ediliyordu.

KFC kapandı mı?

KFC kapandı mı?

Hürriyet Bigpara’da yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından KFC restoranlarının Türkiye’deki cadde restoranlarının kapanmaya başladığı ifade edildi. AVM’lerde bulunan restoranlarda faaliyet devam ederken fast food zinciri yaklaşık bir haftadır paket servislerini de kapadı.

 Kaynak

Öte yandan İş Gıda, Yum! Brands’in fesih kararını kabul etmedi. Bu nedenle iki şirket mahkemelik oldu. Hukuki süreç devam ederken restoranların kapatılma zorunluluğunun olmadığı belirtildi. Kapanan cadde mağazalarının kendi istekleriyle kapandıkları ifade edildi.

Öte yandan İş Gıda, Yum! Brands’in fesih kararını kabul etmedi. Bu nedenle iki şirket mahkemelik oldu. Hukuki süreç devam ederken restoranların kapatılma zorunluluğunun olmadığı belirtildi. Kapanan cadde mağazalarının kendi istekleriyle kapandıkları ifade edildi.

KFC ve Pizza Hut Olayı Ne?

KFC ve Pizza Hut Olayı Ne?

Yum! Brands, 8 Ocak 2025’te bir açıklama yapmış; KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki sahibi İş Gıda ile franchise anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı. 

Açıklamada İş Gıda’nın standartları karşılayamadığı belirtilmişti. İş Gıda ise feshin tek taraflı olduğunu dile getirmişti. İş Gıda’dan yapılan açıklamada “Şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir” denilmişti. 

Pizza Hut faaliyetlerine devam ediyor. Ancak, KFC restoranlar şu anlık sadece alışveriş merkezlerinde açık.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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