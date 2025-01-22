Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri KFC Türkiye'deki Şubelerini Kapatmaya Başladı

Yum! Brands, 8 Ocak 2025’te bir açıklama yapmış; KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki sahibi İş Gıda ile franchise anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.

Açıklamada İş Gıda’nın standartları karşılayamadığı belirtilmişti. İş Gıda ise feshin tek taraflı olduğunu dile getirmişti. İş Gıda’dan yapılan açıklamada “Şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir” denilmişti.

Pizza Hut faaliyetlerine devam ediyor. Ancak, KFC restoranlar şu anlık sadece alışveriş merkezlerinde açık.