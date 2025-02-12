KFC ve Pizza Hut markaları ABD merkezli Yum! Brands tarafından kontrol ediliyor. Fast food devi Yum! Brands’ın bu markalarla Türkiye’de İş Gıda ile franchise anlaşması bulunuyordu. Ancak Yum! Brands’in İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından mali zorluklar başladı. İş Gıda bunun üzerine konkordato talep etti ve KFC, Pizza Hut markaları da bu durumdan etkilendi.

Son aylarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının online siparişe kapalı olması ve restoranların bire birer kapanması merak edildi. Peki, KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?