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KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 14:55

KFC ve Pizza Hut markaları ABD merkezli Yum! Brands tarafından kontrol ediliyor. Fast food devi Yum! Brands’ın bu markalarla Türkiye’de İş Gıda ile franchise anlaşması bulunuyordu. Ancak Yum! Brands’in İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından mali zorluklar başladı. İş Gıda bunun üzerine konkordato talep etti ve KFC, Pizza Hut markaları da bu durumdan etkilendi. 

Son aylarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının online siparişe kapalı olması ve restoranların bire birer kapanması merak edildi. Peki, KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

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Son haftalarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulduğuna dair kamuoyunda çok sayıda haber yer aldı. Fast food devleri ilk olarak online siparişlerini durdurdu, ardından restoranların birer birer boşaltıldığı görüldü.

Son haftalarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulduğuna dair kamuoyunda çok sayıda haber yer aldı. Fast food devleri ilk olarak online siparişlerini durdurdu, ardından restoranların birer birer boşaltıldığı görüldü.

Peki, KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı?

KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı?

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki restoranları kapatıldı. 2020 yılında KFC’nin Türkiye’deki anlaşmasını imzalayan İş Gıda, bünyesine 2022 yılında Pizza Hut’ı kattı. Şirkete ait toplam restoran sayısı 537’ye ulaştı. İş Gıda A.Ş.’nin KFC ve Pizza Hut için ABD merkezli fast food devi Yum! Brands ile franchise anlaşması bulunuyordu. 

Ancak 8 Ocak 2025 tarihinde Yum! Brands sözleşmesini tek taraflı feshetti ve dört yıllık iş birliğini sonlandırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye genelindeki KFC ve Pizza Hut restoranlarının operasyonları durduruldu.

Restoran operasyonlarının durmasıyla birlikte İş Gıda’nın nakit akışı bozuldu. Bu bozulmayla birlikte mevcut finansal yükümlülüklerin sürdürülebilir olması için konkordato sürecine başvurdu. 

Mahkeme şirkete 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet (süre) verdi. Bu süre boyunca şirketin mali yapısının yeniden düzenlenmesi, borçların yapılandırılması çalışmalar devam edecek.

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?

Yum! Brands’in İş Gıda ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurmasının ardından fast food devleri KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki marka kullanma hakkı sona erdi. 

İş Gıda, sözleşmenin feshedilmesinin ardından restoranların faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. 

İş Gıda, internet sitesinde “KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?” Sorusu üzerine yaptığı açıklamada “Sözleşmenin feshedilmesinden sonra, İş Gıda olarak markaların operasyonlarını yürütme yetkisi kalmadığı için KFC ve Pizza Hut restoranlarının açık kalması mümkün değildir. Bu durum, yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda hukuki bir zorunluluktur” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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