KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?
KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?
KFC ve Pizza Hut markaları ABD merkezli Yum! Brands tarafından kontrol ediliyor. Fast food devi Yum! Brands’ın bu markalarla Türkiye’de İş Gıda ile franchise anlaşması bulunuyordu. Ancak Yum! Brands’in İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından mali zorluklar başladı. İş Gıda bunun üzerine konkordato talep etti ve KFC, Pizza Hut markaları da bu durumdan etkilendi.
Son aylarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının online siparişe kapalı olması ve restoranların bire birer kapanması merak edildi. Peki, KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı? KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?
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Son haftalarda KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulduğuna dair kamuoyunda çok sayıda haber yer aldı. Fast food devleri ilk olarak online siparişlerini durdurdu, ardından restoranların birer birer boşaltıldığı görüldü.
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KFC Kapandı mı? Pizza Hut Kapandı mı?
KFC ve Pizza Hut Türkiye’de Neden Kapatıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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