KFC ve Pizza Hut'ın Franchise Sözleşmesi Feshedildi: Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut Şubesi Kapanıyor!
KFC ve Pizza Hut'ın Franchise Sözleşmesi Feshedildi: Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut Şubesi Kapanıyor!
Kaynak: https://www.haberturk.com/kfc-ve-pizz...
Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurdu.
Açıklamada 'Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor' denildi.
İşte detaylar…
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Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.
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Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi.
Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.
Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne süren Yum! Brands şu açıklamayı yaptı:
Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner ayrıca "Markalarımızı korumak, franchise veren firma olarak üstlendiğimiz rolün temelini oluşturmaktadır ve bunun için gerekli operasyonel standartlara uyum sağlanması adına gerekli tüm önlemleri alacağız. Böylece markalarımız müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kaliteyi sunabilecek. Yum! ve markaları olarak gelecekte de Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye ekledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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