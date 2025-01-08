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En Ucuz iPhone Geliyor: Apple Yeni iPhone Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor

En Ucuz iPhone Geliyor: Apple Yeni iPhone Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Apple
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2025 - 11:10

Apple, ‘en ucuz iPhone’ olacak modeli iPhone SE 4’ü tanıtmaya hazırlanıyor. 3 yıl sonra bir kez daha piyasaya çıkacak olan SE modelinin Nisan ayına kadar tanıtılacağı belirtilirken iPhone 14’e benzer bir tasarımla çıkış yapacağı öğrenildi. 

iPhone SE 4'ün 499 dolardan satışa sunulması ve piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

İşte iPhone’un en ucuz modeli olarak piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4’ün özellikleri…

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Apple, üç yıllık aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın, en ucuz iPhone olması bekleniyor.

Apple, üç yıllık aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın, en ucuz iPhone olması bekleniyor.

Popüler Apple analisti Mark Gurman tarafından yapılan paylaşımlarda öncesinde iPhone SE 4 modelinin 2025’in ilk yarısında tanıtılacağı belirtilirken bu tarihlerin ilkbahar döneminde olabileceği söyleniyordu. Şimdi yaptığı açıklamalarla birlikte ise Apple’ın yeni iPad’leri ve iPhone SE 4’ü Nisan ayına kadar tanıtacağı belli oldu.

Popüler Apple analisti Mark Gurman tarafından yapılan paylaşımlarda öncesinde iPhone SE 4 modelinin 2025’in ilk yarısında tanıtılacağı belirtilirken bu tarihlerin ilkbahar döneminde olabileceği söyleniyordu. Şimdi yaptığı açıklamalarla birlikte ise Apple’ın yeni iPad’leri ve iPhone SE 4’ü Nisan ayına kadar tanıtacağı belli oldu.

Yeni model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla çıkış yapabilir. Bu da iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı, Face ID ve çentiğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla çıkış yapabilir. Bu da iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı, Face ID ve çentiğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Ancak, iPhone 14’ün aksine, bu modelin çift kamera yerine tek bir kamera bulunduracağı tahmin ediliyor.

Ancak, iPhone 14’ün aksine, bu modelin çift kamera yerine tek bir kamera bulunduracağı tahmin ediliyor.

iPhone SE 4'ün 499 dolardan satışa sunulması ve piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

iPhone SE 4'ün 499 dolardan satışa sunulması ve piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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