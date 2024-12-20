Türkiye'nin 56 yıllık İçecek Firmasına Geçici Konkordato Mühleti: Satılacağı İddia Ediliyordu!
Türkiye'nin 56 yıllık İçecek Firmasına Geçici Konkordato Mühleti: Satılacağı İddia Ediliyordu!
Türkiye’nin eski ve bir dönem en meşhur olan meyve suyu markalarından Aroma hakkında konkordato kararı verildi. Markanın Doğuş Çay tarafından satın alındığı ve devir işleminin yakın zamanda yapılacağı iddiaları konuşuluyorken bu kez şirketin konkordato ilan ettiği ilan edildi. Öte yandan işçilerin belirsizlik içinde bekleyişi de sürüyor.
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Bursa'nın 56 yıllık firması Aroma'ya geçici konkordato mühleti verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aroma’ya 16 Mart 2025 tarihine kadar geçici mühlet kararı verdi.
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Bursa’da 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın konkordato süreci için Muhsine Tülin Kavasoğlu, Ali Kahve ve Savaş Altan konkordato komiserleri olarak atandı.
27 Aralık’ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında Aroma'nın satışı ile ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor. Toplantıda şirketin borçları ve alacaklarının devri de konuşulacak.
Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin tarafından yapılan haberine göre; 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı genel kurulu duyurusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi" ifadeleri yer aldı.
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Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk firmanın Doğuş Çay'a satıldığı iddialarıyla ilgili ise,"Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim” ifadelerini kullandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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