Kaymakamı Karşılamak Yerine Tuvalete Giden Aile Hekimine Uyarı Cezası Geldi

Aile Hekimleri'nin sorunları bitmiyor. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' sebebiyle hekimler grev kararı almıştı. Bugün sosyal medyada yer alan bir paylaşımda ise bir Aile Hekimi'nin Kaymakamı karşılamak yerine tuvalete gitmesi sebebiyle uyarı cezası aldığı belge yayınlandı. Detaylar haberimizde 👇