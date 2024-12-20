Kaymakamı Karşılamak Yerine Tuvalete Giden Aile Hekimine Uyarı Cezası Geldi
Kaymakamı Karşılamak Yerine Tuvalete Giden Aile Hekimine Uyarı Cezası Geldi
Aile Hekimleri'nin sorunları bitmiyor. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' sebebiyle hekimler grev kararı almıştı. Bugün sosyal medyada yer alan bir paylaşımda ise bir Aile Hekimi'nin Kaymakamı karşılamak yerine tuvalete gitmesi sebebiyle uyarı cezası aldığı belge yayınlandı. Detaylar haberimizde 👇
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Aile Hekimlerinin sorunları gittikçe derinleşiyor. Geçtiğimiz ay "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Aile Hekimleri grev kararı almıştı.
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Ancak Aile Hekimleri'nin derdi bitmiyor. Bugün sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, bir Aile Hekimi'nin Kaymakamı karşılamak yerine tuvalete gittiği için uyarı cezası aldığı belge yayınlandı.
Söz konusu uyarı cezası sosyal medyada tepkilere sebep oldu 👇
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