Göz Gözü Görmedi: Ankara-Kırıkkale Yolunda Yoğun Sis Kaynaklı Zincirleme Kazalar Meydana Geldi
Göz Gözü Görmedi: Ankara-Kırıkkale Yolunda Yoğun Sis Kaynaklı Zincirleme Kazalar Meydana Geldi
Ankara-Kırıkkale yolunda D-200 kara yolunun Elmadağ mevkiinde sis ve gizli buzlanma nedeniyle 20’ye yakın araç kazaya karıştı. Yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, şoförler direksiyon hakimiyetini korumakta zorlandı. İlk kazaların meydana gelmesinin ardından diğer kazaların önü kesilemedi.
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Kaynak: DHA-İHA
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Aynı bölgede meydana gelen kazalarda 3 kişi hafif yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olaya müdahale etti.
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Yol araçlar kaldırına kadar trafiğe kapatıldıktan bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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