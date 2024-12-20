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Kırklareli’nde Tren Kazası! Yük Treni İşçi Taşıyan Servise Çarptı

Kırklareli’nde Tren Kazası! Yük Treni İşçi Taşıyan Servise Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.12.2024 - 08:54 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 09:25

Kırklareli Babaeski'de bir yük treni fabrika işçilerini taşıyan servis aracına çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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