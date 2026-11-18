Sesli Mesajı Podcast Uzunluğunda Gönderen 3 Burç
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WhatsApp'ta gelen sesli mesajın süresine bakıp derin bir nefes aldığınız oldu mu? Kulaklığı takıp dinlemeye hazırlanırken içinizden 'Bunu yazsa iki satır tutardı' diye geçiriyorsunuz.
Kimi sesli mesajı dinlemeye üşenir, kimi yazmaya. Bazı burçlar içinse ses kaydı düşünmenin en doğal yolu. Bustle yazarı Carolyn Steber, yazmak yerine konuşmayı seçen burçları sıraladı. Buyurun, listede kimler var beraber bakalım! 👇
İkizler gün içinde size 10'ar dakikalık birkaç sesli mesaj gönderebilir.
Başak'ın sesli mesajı, karşılıklı sohbetten çok tek kişilik bir podcast'e benziyor.
Ağzı sıkı Oğlak, sesli mesajda bambaşka birine dönüşüyor.
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