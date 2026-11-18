Steber, İkizler'in meşhur konuşkanlığını burcu yöneten iletişim gezegeni Merkür'e bağlıyor. İkizler yolda yürürken ya da bir işle uğraşırken telefona konuşup aklındakileri yüksek sesle tartmayı seviyor.

Hava burçlarının en hareketlisi olan İkizler'in aklı aynı anda birkaç yöne akar. Yazarken bu hıza yetişemez, konuşunca rahatlar. Kaydın ortasında 'Ha bu arada…' deyip yepyeni bir hikâyeye girmesi de bundan.

Sesli mesaj ona bir hız da kazandırıyor: Yürürken, kahve beklerken ya da otobüste giderken konuşmaya devam edebiliyor. Kayıtlarında arka plandaki trafik sesi, kafe uğultusu ya da yanındakine söylenmiş bir 'Bir saniye' de hiç eksik olmuyor.

Siz kısa bir soru sorduğunuzda o size düşüncelerinin tamamını dallarıyla budaklarıyla anlatan bir ses kaydı yolluyor. Bir İkizler'le yazışıyorsanız 1,5 kat hız tuşu en yakın dostunuz olacak.