Katil Semih Çelik’in Ailesi Dava Açtı: “Soyadımızı Değiştirmek İstiyoruz
Katil Semih Çelik’in Ailesi Dava Açtı: “Soyadımızı Değiştirmek İstiyoruz
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ca...
İstanbul’da 4 Ekim 2024 tarihinde Eski okul arkadaşı İkbal Uzuner ve kız arkadaşı Ayşenur Halil’i vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı Surları’na çıkarak kendi yaşamına son veren 19 yaşındaki katil Semih Çelik’in ailesi, ‘Çelik’ soyadının değiştirilmesi için dava açtı.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberinin detayları…
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19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan’daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i öldürdü. Daha sonra Edirnekapı surlarında buluştuğu okul arkadaşı İkbal Uzuner’i vahşice katletti.
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İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran Semih Çelik, genç kızın kafasını surlardan aşağıya attı. Ardından kendi boğazına ip geçiren Semih Çelik, surlardan atlayarak kendi yaşamına son vermişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ederken Semih Çelik’in babası Adem Çelik ile ablası S. Çelik, ‘Çelik’ soyadının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.
Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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