onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafikte Tartıştığı Polis Tarafından Vurulan Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti

Trafikte Tartıştığı Polis Tarafından Vurulan Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.12.2024 - 11:43 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 11:44

İstanbul Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Turgut Toydemir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Göztepe Mahallesi'nde dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göztepe Mahallesi'nde dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti. 

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, 'Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın