Trafikte Tartıştığı Polis Tarafından Vurulan Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti
Trafikte Tartıştığı Polis Tarafından Vurulan Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti
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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Göztepe Mahallesi'nde dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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