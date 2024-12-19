Turgut Toydemir Kimdir? Polis Memuru Tarafından Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Hayatı ve Mimarlık Kariyeri

Turgut Toydemir, üniversiteden mezun olduğu 1961 yılında 'Piramit Mimarlık' ofisini kurdu. 60 yıldan fazla süredir mimarlık mesleğini icra eden 86 yaşındaki Toydemir, ülkemizde yaşayan en aktif çalışan mimarlar arasında yer alıyor.

Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı.