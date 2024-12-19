Turgut Toydemir Kimdir? Polis Memuru Tarafından Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Hayatı ve Mimarlık Kariyeri
Turgut Toydemir Kimdir? Polis Memuru Tarafından Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Hayatı ve Mimarlık Kariyeri
60 yılı aşkın süredir mimarlık yapan ünlü mimar Turgut Toydemir, İstanbul'da vuruldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Turgut Toydemir'in sağlık durumu ve yaşananlar ise kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Turgut Toydemir kimdir? Turgut Toydemir'e ne oldu?
İşte, detaylar...
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Turgut Toydemir Kimdir?
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Turgut Toydemir'in Mimarlık Kariyeri
Turgut Toydemir Vuruldu mu? Neden Vuruldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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