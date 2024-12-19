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Turgut Toydemir Kimdir? Polis Memuru Tarafından Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Hayatı ve Mimarlık Kariyeri

Turgut Toydemir Kimdir? Polis Memuru Tarafından Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Hayatı ve Mimarlık Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 00:29

60 yılı aşkın süredir mimarlık yapan ünlü mimar Turgut Toydemir, İstanbul'da vuruldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Turgut Toydemir'in sağlık durumu ve yaşananlar ise kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Turgut Toydemir kimdir? Turgut Toydemir'e ne oldu? 

İşte, detaylar...

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Turgut Toydemir Kimdir?

Turgut Toydemir Kimdir?

Turgut Toydemir, 13 Temmuz 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yılları Fatih'te geçen Toydemir, 1957 yılında Vefa Lisesi'nden mezun oldu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin T.O. Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 

Toydemir, mimarılık kariyerine atıldıktan sonra 1969 yılında ise İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yani günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi olarak faaliyet gösteren fakültede, yüksek lisansını tamamladı.

Turgut Toydemir'in Mimarlık Kariyeri

Turgut Toydemir'in Mimarlık Kariyeri

Turgut Toydemir, üniversiteden mezun olduğu 1961 yılında 'Piramit Mimarlık' ofisini kurdu. 60 yıldan fazla süredir mimarlık mesleğini icra eden 86 yaşındaki Toydemir, ülkemizde yaşayan en aktif çalışan mimarlar arasında yer alıyor. 

Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor. 

Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı.

Turgut Toydemir Vuruldu mu? Neden Vuruldu?

Turgut Toydemir Vuruldu mu? Neden Vuruldu?

Turgut Toydemir, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi’nde 19 Aralık Perşembe günü saat 19.00 sularında aracıyla seyir halindeyken tartıştığı S.Ç. adlı polis memur tarafından vurularak ağır yaralandı. Toydemir, hastaneye kaldırılırken S.Ç. yakalanarak emniyete götürüldü. Konuya ilişkin açıklama ise İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. 

Turgut Toydemir'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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İşte, Emniyet Müdürlüğü'nden Gelen Açıklama 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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