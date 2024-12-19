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Polis Memuru Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Silahla Vurdu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: ''Açığa Alınmıştır''

Polis Memuru Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Silahla Vurdu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: ''Açığa Alınmıştır''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 23:52

İstanbul Kavacık’ta trafikte yol verme tartışması kanlı bitti. Ünlü mimar Turgut Toydemir bir polis memuru tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayda şüpheli polis memuru S.Ç., saldırının ardından açığa alındı. 86 yaşındaki Toydemir hastanede tedavi altına alınırken, polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Turgut Toydemir trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı.

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Turgut Toydemir trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı.

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç. ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti.

Çevredekilerin olayı ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Çevredekilerin olayı ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olurken İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

Açıklamada Toydemir’i silahla yaralayan polis memurunun açığa alındığı belirtildi.👇

Açıklamada Toydemir’i silahla yaralayan polis memurunun açığa alındığı belirtildi.👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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