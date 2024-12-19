Polis Memuru Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Silahla Vurdu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: ''Açığa Alınmıştır''
Polis Memuru Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i Silahla Vurdu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: ''Açığa Alınmıştır''
İstanbul Kavacık’ta trafikte yol verme tartışması kanlı bitti. Ünlü mimar Turgut Toydemir bir polis memuru tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayda şüpheli polis memuru S.Ç., saldırının ardından açığa alındı. 86 yaşındaki Toydemir hastanede tedavi altına alınırken, polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Turgut Toydemir trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı.
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Çevredekilerin olayı ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Açıklamada Toydemir’i silahla yaralayan polis memurunun açığa alındığı belirtildi.👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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