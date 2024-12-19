Van'daki Hastanede Temizlik Personelinin Ameliyatlara Girdiği İddia Edildi

Van’daki Lokman Hekim Hastanesi’nde temizlik personelinin bazı ameliyatlara girdiği ve doktorlara asistanlık yaptığı iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre M.K. adlı temizlik personeli kadın doğum, beyin ve bypass ameliyatlarında uzman doktorlara yardımcı oldu. Personelin sağlık eğitimi olmadığı ve ilkokul mezunu olduğu öne sürüldü. Hastane yönetimi temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini ancak hastalara müdahale etmediklerini belirtti. Hastane içinde çalışan bazı personeller ise bu iddiaları doğrulayarak hastane yönetiminin durumu bildiğini ifade etti.

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