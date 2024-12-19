Van'daki Hastanede Temizlik Personelinin Ameliyatlara Girdiği İddia Edildi
Van'daki Hastanede Temizlik Personelinin Ameliyatlara Girdiği İddia Edildi
Van’daki Lokman Hekim Hastanesi’nde temizlik personelinin bazı ameliyatlara girdiği ve doktorlara asistanlık yaptığı iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre M.K. adlı temizlik personeli kadın doğum, beyin ve bypass ameliyatlarında uzman doktorlara yardımcı oldu. Personelin sağlık eğitimi olmadığı ve ilkokul mezunu olduğu öne sürüldü. Hastane yönetimi temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini ancak hastalara müdahale etmediklerini belirtti. Hastane içinde çalışan bazı personeller ise bu iddiaları doğrulayarak hastane yönetiminin durumu bildiğini ifade etti.
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T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre; Van’da faaliyet gösteren Lokman Hekim Hastanesi’nde temizlik personelinin ameliyatlara katılmasıyla ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Hastanede görevli M.K. adlı temizlik personelinin kadın doğum, beyin cerrahisi ve bypass ameliyatlarında doktorlara asistanlık yaptığı öne sürüldü.
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İddiaya göre M.K. ilkokul mezunu ve sağlık alanında hiçbir eğitim almadı. Hastane yönetimi ise temizlik personelinin yalnızca yönetmeliklere uygun şekilde ameliyathaneye girebileceğini ve hastaya müdahale etmesinin söz konusu olmadığını belirterek iddiaları reddetti.
Ancak hastanede çalışan bazı kişiler M.K.’nın ve diğer temizlik personellerinin birden fazla ameliyat sırasında uzman doktorlar olmadan işlem yaptıklarına dair kayıtlara sahip olduklarını açıkladılar.
Hastane içindeki bir çalışan “İddialar doğru. İsimlerini duyduğumuz personeller, diplomasız olduklarını açıkça söylüyordu. Bir ameliyat sırasında, uzman doktor yokken bu kişiler işlem yaptı” dedi. Aynı çalışan, temizlik personelinin yıllarca doktorlar tarafından eğitildiğini ve hastane yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu da ekledi.
Hastane yönetimi ise tüm işlemlerinin yasalar çerçevesinde yapıldığını savunarak “Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir” açıklaması yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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