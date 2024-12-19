İstanbul’da El Bombası Paniği: Kaldırımda Vatandaşlar Buldu
İstanbul’da El Bombası Paniği: Kaldırımda Vatandaşlar Buldu
İstanbul Beylikdüzü’nde kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte cadde kapatıldı ve güvenlik çemberi oluşturuldu. Muhafaza altına alınan bomba ekipler tarafından emniyete götürüldü. El bombasının, içindeki patlayıcı madde boşaltılarak etkisiz hale getirilmiş olduğu ortaya çıktı.
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde el bombası paniği yaşandı.
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Kaldırımda el bombasına benzeyen bir cisim görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı ekip sevk edildi.
Polis ekipleri yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaldırımda bulunan el bombası benzeri cismi inceleyen bomba imha uzmanı, cismi kontrollü bir şekilde muhafaza altına aldı.
Patlayıcı olup olmadığı belirlenemeyen, ancak dış görünüşü el bombasına benzeyen cisim incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bomba İmha Şube Müdürlüğü'nde incelenen cismin, içindeki patlayıcı madde boşaltılarak etkisiz hale getirilmiş el bombası olduğu belirlendi. Polis ekipleri el bombasının kaldırıma nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı
Olay yerinden görüntüler
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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