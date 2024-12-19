İspanya Tarihinde İlk Çıplak Film Gösterimine Ev Sahibiliği Yaptı
İspanya Tarihinde İlk Çıplak Film Gösterimine Ev Sahibiliği Yaptı
İspanya çıplaklık tabularını sorgulatan bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti. Valensiya ve Barselona’daki iki sinema ülkenin ilk nüdist film gösterimine sahne oldu. İzleyiciler kıyafetlerini çıkarıp koltuklarına havlularını sererek film keyfi yaşadı. Bu etkinlik çıplaklığı cinsellikten ayırıp doğal bir ifade biçimi olarak görmeye davet ediyor. Organizasyon çıplaklığın kültürel alanlarda normalleşmesine dair yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
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İspanya’da Tarihi Nüdist Film Gösterimi
Amaç Tabuları Sorgulamak ve Yıkmak
Çıplaklık Özgürlüğün Bir Sembolü
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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