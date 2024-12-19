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"Yerli Malında Son Nokta": Bir Köy Okulunda Yapılan Yerli Malı Etkinliğinin Doğallığı İçinizi Isıtacak

"Yerli Malında Son Nokta": Bir Köy Okulunda Yapılan Yerli Malı Etkinliğinin Doğallığı İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 16:56

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Yerli Malı Haftası, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan önemli bir hafta. Bu haftada, toplumun yerli ürünlerin değerini anlaması ve tüketim alışkanlıklarını bu yönde şekillendirmesi için teşvik çalışmaları yapılır. Ayrıca, yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine olan katkısını vurgulamak ve bu bilinci genç nesillere aktarmak amacıyla da düzenlenir. Özellikle ilkokullarda pek çok etkinlik yapılır. Bu sene Yerli Malı Haftası'nda özellikle köy okullarından oldukça renkli görüntüler geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDuT3obNiJe/
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Bir köy okulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin doğallığı beğeni topladı.

Bir köy okulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin doğallığı beğeni topladı.

Tavukların, yumurtaların, manav tezgahlarının da yer aldığı etkinliği görenler, yeniden okul sıralarına dönmek istedi.

Tavukların, yumurtaların, manav tezgahlarının da yer aldığı etkinliği görenler, yeniden okul sıralarına dönmek istedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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