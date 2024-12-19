"Yerli Malında Son Nokta": Bir Köy Okulunda Yapılan Yerli Malı Etkinliğinin Doğallığı İçinizi Isıtacak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDuT3obNiJe/
Yerli Malı Haftası, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan önemli bir hafta. Bu haftada, toplumun yerli ürünlerin değerini anlaması ve tüketim alışkanlıklarını bu yönde şekillendirmesi için teşvik çalışmaları yapılır. Ayrıca, yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine olan katkısını vurgulamak ve bu bilinci genç nesillere aktarmak amacıyla da düzenlenir. Özellikle ilkokullarda pek çok etkinlik yapılır. Bu sene Yerli Malı Haftası'nda özellikle köy okullarından oldukça renkli görüntüler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir köy okulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin doğallığı beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavukların, yumurtaların, manav tezgahlarının da yer aldığı etkinliği görenler, yeniden okul sıralarına dönmek istedi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın