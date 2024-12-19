"Yerli Malında Son Nokta": Bir Köy Okulunda Yapılan Yerli Malı Etkinliğinin Doğallığı İçinizi Isıtacak

Yerli Malı Haftası, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan önemli bir hafta. Bu haftada, toplumun yerli ürünlerin değerini anlaması ve tüketim alışkanlıklarını bu yönde şekillendirmesi için teşvik çalışmaları yapılır. Ayrıca, yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine olan katkısını vurgulamak ve bu bilinci genç nesillere aktarmak amacıyla da düzenlenir. Özellikle ilkokullarda pek çok etkinlik yapılır. Bu sene Yerli Malı Haftası'nda özellikle köy okullarından oldukça renkli görüntüler geldi.