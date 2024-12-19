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Türkiye'de Bir Kuyumcuda Alışveriş Yapan Dubaili Zengin Bir Kadın Türk Bir Eş Aradığını Duyurdu

Türkiye'de Bir Kuyumcuda Alışveriş Yapan Dubaili Zengin Bir Kadın Türk Bir Eş Aradığını Duyurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 16:56 Son Güncelleme: 19.12.2024 - 17:19

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Evlilik kararlarının alınmasında ekonomik faktörlerin önemli bir rol oynadığı kesin. Ekonomik istikrar ve güvence, insanların evlilik yolunda ilerlemeyi düşünebilmeleri için önemli bir faktör. Bu nedenle, ekonomik koşulların istikrarsız olduğu dönemlerde, evlilik oranlarının da düştüğü görülür. Özellikle ülkemizde genç kesim, evlilik kararı almak için çok fazla detayı düşünmek zorunda kalıyor. Pek çoğu evliliği aklından bile geçirmiyor.

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Türkiye'de ailesiyle alışveriş yapan Dubaili bir kadın, bir Türk erkeğiye evlenmek istediğini söyledi.

Türkiye'de ailesiyle alışveriş yapan Dubaili bir kadın, bir Türk erkeğiye evlenmek istediğini söyledi.

Kendisi zengin olduğu için paranın önemi olmadığını söyleyen kadın, tek şartının kalbinin temiz olması olduğunu belirtti.

Kendisi zengin olduğu için paranın önemi olmadığını söyleyen kadın, tek şartının kalbinin temiz olması olduğunu belirtti.

O videoya kimileri 'Her şey para mı?' yorumları yaparken kimileri ise vakit kaybetmeden kendini tanıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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