Türkiye'de Bir Kuyumcuda Alışveriş Yapan Dubaili Zengin Bir Kadın Türk Bir Eş Aradığını Duyurdu

Evlilik kararlarının alınmasında ekonomik faktörlerin önemli bir rol oynadığı kesin. Ekonomik istikrar ve güvence, insanların evlilik yolunda ilerlemeyi düşünebilmeleri için önemli bir faktör. Bu nedenle, ekonomik koşulların istikrarsız olduğu dönemlerde, evlilik oranlarının da düştüğü görülür. Özellikle ülkemizde genç kesim, evlilik kararı almak için çok fazla detayı düşünmek zorunda kalıyor. Pek çoğu evliliği aklından bile geçirmiyor.