Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Hizbullah’ın Katlettiği Konca Kuriş’in Görüntüleri Yayınlandı
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Hizbullah’ın Katlettiği Konca Kuriş’in Görüntüleri Yayınlandı
İslamcı feminist yazar Konca Kuriş, 1998 yılında Hizbullah tarafından kaçırılmış ve 38 gün boyunca işkence gördükten sonra domuz bağı yöntemiyle ile öldürülmüştü. Türkiye’nin en kanlı örgütlerinden biri olan Hizbullah’ın işlediği bu cinayet infial yaratmış ve örgüte yapılan operasyonla örgüt üyeleri tutuklanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in GAİN’de yayınlanan belgesel serisinde Konka Kuriş’in yıllar önce çekilen görüntüleri ilk kez yayınlandı.
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Yakın tarihin en kanlı örgütlerinden Hizbullah, 1990’lı yıllardaki vahşi cinayetleriyle herkese korku salmıştı.
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Örgüt, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş’i kaçırmış ve Kuriş’in cansız bedeninden kalanlar yıllar sonra Konya’da bir evde bulunmuştu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in GAİN’de hazırlığı belgesel programında Konca Kuriş’in görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Görüntülerde Kuriş, ölmeden önce baskı altında Hizbullah için söylediği “Hizbullah beni kaçırdı. İyi ki kaçırdı. Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, laik diktatörler." ifadeleri yer aldı.
İşte o görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu kadının katilleri şuan mecliste... Vatansever (!) milliyetçi (!) islamcı akape ve mahape sayesinde
Can Almak ALLAHA'a MAHSUSTU Hani siz ALLAH'mısınız.. Hatırlıyorum Konca Hanımı çocuktum daha yazık, yazık kendinden olmayan herkesi katletmeye kalktılar Kimi... Devamını Gör
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