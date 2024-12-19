Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Hizbullah’ın Katlettiği Konca Kuriş’in Görüntüleri Yayınlandı

İslamcı feminist yazar Konca Kuriş, 1998 yılında Hizbullah tarafından kaçırılmış ve 38 gün boyunca işkence gördükten sonra domuz bağı yöntemiyle ile öldürülmüştü. Türkiye’nin en kanlı örgütlerinden biri olan Hizbullah’ın işlediği bu cinayet infial yaratmış ve örgüte yapılan operasyonla örgüt üyeleri tutuklanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in GAİN’de yayınlanan belgesel serisinde Konka Kuriş’in yıllar önce çekilen görüntüleri ilk kez yayınlandı.