Altın Alacaksanız Dikkat: Yeni Kurallar Geliyor! Yeni Düzenleme Herkesi Etkileyecek
Altın Alacaksanız Dikkat: Yeni Kurallar Geliyor! Yeni Düzenleme Herkesi Etkileyecek
1 Ocak 2025’te kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. 185 bin TL ve üzeri altın alım-satım işlemleri kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimleri artırarak düzenlemeye uymayan kuyumculara ağır cezalar uygulayacak. MASAK düzenlemeyle kara para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için kamu spotları ve bilgilendirici afişler hazırlanacak.
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Kuyumculuk Sektöründe Yeni Dönem: Kimliksiz İşlem Yok!
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hayata geçirilen düzenlemelerle kuyumculuk sektöründe kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ayrıca bu tutarın altındaki bağlantılı işlemler de toplamda bu sınırı aşıyorsa kimlik beyanı gerekecek.
Kuyumcularda kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlayan bu düzenleme sektörde şeffaflık ve güven ortamını artırmayı hedefliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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