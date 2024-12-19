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Altın Alacaksanız Dikkat: Yeni Kurallar Geliyor! Yeni Düzenleme Herkesi Etkileyecek

Altın Alacaksanız Dikkat: Yeni Kurallar Geliyor! Yeni Düzenleme Herkesi Etkileyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 18:33

1 Ocak 2025’te kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. 185 bin TL ve üzeri altın alım-satım işlemleri kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimleri artırarak düzenlemeye uymayan kuyumculara ağır cezalar uygulayacak. MASAK düzenlemeyle kara para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için kamu spotları ve bilgilendirici afişler hazırlanacak.

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Kuyumculuk Sektöründe Yeni Dönem: Kimliksiz İşlem Yok!

Kuyumculuk Sektöründe Yeni Dönem: Kimliksiz İşlem Yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığın önüne geçmek ve kara para aklamayı engellemek amacıyla önemli bir adım atıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin TL ve üzerindeki alım-satım işlemleri için kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme ile sektördeki denetimler sıkılaştırılırken vatandaşların kimlik bilgilerini paylaşmaması durumunda işlem yapılamayacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hayata geçirilen düzenlemelerle kuyumculuk sektöründe kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hayata geçirilen düzenlemelerle kuyumculuk sektöründe kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda getirilen kimlik ibrazı zorunluluğu çoğu kuyumcu tarafından uygulanmasa da yeni düzenleme ile bu durum tamamen değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim ekiplerini güçlendirerek 2025 yılı itibarıyla 185 bin TL üzeri işlemlerde kimlik ibrazını zorunlu hale getirdi.

Ayrıca bu tutarın altındaki bağlantılı işlemler de toplamda bu sınırı aşıyorsa kimlik beyanı gerekecek.

Ayrıca bu tutarın altındaki bağlantılı işlemler de toplamda bu sınırı aşıyorsa kimlik beyanı gerekecek.

Denetimlerde mevzuata aykırı davranan kuyumcular, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez vatandaşların düzenlemeye uyum sağlaması için kamu spotları ve bilgilendirici afişler hazırlanacağını belirtti. “Esnafımız ve müşterilerimiz arasında yanlış anlamaları önlemek için bu konuda daha fazla bilgilendirme yapılması gerekiyor” diyen Sönmez yeni döneme hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Kuyumcularda kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlayan bu düzenleme sektörde şeffaflık ve güven ortamını artırmayı hedefliyor.

Kuyumcularda kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlayan bu düzenleme sektörde şeffaflık ve güven ortamını artırmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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